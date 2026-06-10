Infantino afirma que la «magia» del Azteca unió a México, EEUU y Canadá para el Mundial

2 minutos

Ciudad de México, 10 jun (EFE).- Gianni Infantino, presidente de la FIFA, aseveró este miércoles que la «magia» del Estadio Azteca, el legendario campo de fútbol de Ciudad de México, fue trascendental para la conjunción entre México, Estados Unidos y Canadá en la organización de esta Copa del Mundo.

«Este estadio esta bendecido como una catedral del fútbol. Es importante que tres países como México, Estados Unidos y Canadá trabajen en conjunto para organizar este evento y creo que la magia del Azteca ha contribuido a ello», aseveró el dirigente.

Infantino habló en la conferencia de prensa previa a la inauguración del Mundial 2026 en el que este jueves se enfrentarán la selecciones de México y Sudáfrica, en el Estadio Azteca de la capital mexicana, que albergará por tercera vez una Copa del Mundo.

El directivo elogió la condición del campo de fútbol, que fue construido en 1966, como un escenario trascendental para este deporte.

«Este es un estadio es especial. En él, Pelé y Maradona ganaron la Copa. Es un estadio en el que ocurrió el partido del siglo, cuando en 1970 Italia le ganó a Alemania. Es el estadio en el que Manuel Negrete hizo aquel tremendo gol en 1986. Es una verdadera catedral y está bendito por los dioses del fútbol», señaló.

El suizo-italiano destacó el impacto global del evento, que dijo dejará una huella imborrable en la historia.

«Es el evento más grande en la historia de la humanidad, con 48 selecciones participantes en tres países distintos. Más de 6.000 millones desde casa de manera gratuita viendo los partidos», apuntó.

Gianni Infantino reconoció que la FIFA no ha podido resolver todas las dificultades que se han presentado para la organización del evento, pero subrayó los esfuerzos que han realizado para resolver todos los problemas.

«Sabemos que un evento de esta magnitud no se puede organizar totalmente perfecto. Es cierto que nos hemos visto confrontados a retos que nos gustaría no haber enfrentado. A veces se pueden resolver, a veces no, pero tratamos de sacar el mejor partido a las cosas», explicó.

Sobre los equipos que ve favoritos, mencionó a España y Portugal como candidatos a levantar la copa.

«Hoy es muy difícil saber quién va a ganar, en el pasado había dos o tres favoritos y alguna sorpresa. Hoy, pueden ser los europeos, España, Francia o Portugal, por América veo a Colombia tiene muy buen equipo. Marruecos o Senegal por África, Japón , en Asia», concluyó. EFE

gb/as/laa

(foto)(video)