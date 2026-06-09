Inflación en México desacelera en mayo al 3,94 % y mantiene tendencia a la baja

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Ciudad de México, 9 jun (EFE).- La inflación general anual en México mantuvo su tendencia a la baja al ubicarse en 3,94 % en mayo, tras iniciar el primer trimestre del 2026 al alza, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La tasa se ubicó por debajo del 4,45 % registrado en el mes de abril, lo que marca también su segundo descenso del año, según el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

El Inegi reportó que en mayo la inflación general disminuyó un 0,22 % y recordó que en el mismo mes de 2025 la inflación mensual se ubicó en 0,28 % y la anual en 4,42 %.

El resultado mantiene la inflación general por encima del objetivo permanente del Banco de México, del 3 %, aunque dentro del intervalo de variabilidad de un punto porcentual alrededor de esa meta.

El índice subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía general porque excluye productos de alta volatilidad, subió un 0,22 % mensual y un 4,19 % anual.

Este nivel también fue menor al 4,26 % registrado en abril pasado, según datos del Inegi.

Dentro de este componente, las mercancías avanzaron un 0.16 % y los servicios un 0,29 % mensual.

En términos anuales, las mercancías aumentaron un 3,38 %, mientras que los servicios crecieron un 5,22 %.

Entre las mercancías, los alimentos procesados, bebidas y tabaco registraron una inflación anual del 5,13 %, mientras que las mercancías no alimenticias subieron un 2,63 %.

En los servicios, la vivienda aumentó un 3,61 %, la educación un 5,95 % y otros servicios un 5,26 %.

El índice no subyacente, que incluye agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno, disminuyó un 1,65 % mensual, aunque acumuló un alza anual del 3,10 %.

En este rubro destacaron los productos agropecuarios, con un aumento anual del 2,90 %.

Las frutas y verduras se dispararon un 14,38 % anual, mientras que los pecuarios bajaron un 4,74 %.

El Inegi explicó que los precios de los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno cayeron un 1,67 % mensual, principalmente por los ajustes en las tarifas eléctricas en 18 ciudades dentro del esquema de temporada cálida.

Los productos con mayor incidencia al alza en mayo fueron la papa y otros tubérculos, con un incremento mensual del 12,68 %; el gas doméstico LP, con un 2,04 %; los detergentes, con 1,96 % y el pollo, con un 1,52 %.

En contraste, bajaron el pepino, un 31,50 %; el tomate verde, un 28,73 %; el limón, un 18,51 %; la electricidad, un 17,88 %; otros chiles frescos, un 17, 88 % y el chile serrano, un 16,98 %.

Por finalidad de consumo, los mayores aumentos anuales se observaron en bebidas alcohólicas y tabaco, con un 7,72 %; restaurantes y servicios de alojamiento, con un 6,69 %, y los seguros y servicios financieros, con un 6,36 %.

Por su parte, la canasta de consumo mínimo, que da seguimiento a 170 bienes y servicios, retrocedió un 0,29 % mensual y un 4,02 % anual en mayo.

Los precios al consumidor cerraron en 2025 con una disminución del 3,69 %, su menor nivel en 5 años, tras el 4,21 % del 2024, el 4,66 % de 2023 y el 7,82 % en 2022, el mayor nivel en 22 años y del siglo para un fin de año. EFE

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