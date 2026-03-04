Inflación en Paraguay fue de 0 % en febrero por baja en precio de alimentos y combustibles

Asunción, 4 mar (EFE).- La inflación en Paraguay fue del 0 % en febrero, un resultado inferior al 0,6 % de enero pasado y al 0,4 % observado en el mismo mes de 2025, informó este miércoles el ente emisor, que atribuyó el resultado a la baja en los precios de los alimentos y los combustibles en el país.

De esta forma, la inflación acumulada se situó en 0,6 %, por debajo del 1,4 % registrado en los dos primeros meses del año pasado, según el reporte del Banco Central de Paraguay (BCP).

La inflación interanual se ubicó en el 2,3 %, menor al 2,7 % registrado en enero y al 4,3 % reportado en el mismo periodo del año anterior.

El costo de vida en febrero mostró comportamientos mixtos en las variaciones de precios con aumentos en los servicios, en especial los gastos en educación debido al inicio del año escolar, que fueron compensados por bajas en los bienes alimenticios y en los combustibles, señaló el reporte.

El BCP resaltó que los resultados de febrero evidencian «una moderación general en el incremento de los precios».

En el grupo de los servicios, los restaurantes tuvieron un comportamiento al alza durante el mes de febrero.

En cambio, disminuyeron los precios de productos como las frutas frescas (-6,7 %), los huevos (-4,6 %), los combustibles (-3,2 %), los quesos (-2,2 %) y la carne de vacuno (-2,1 %).

Por su parte, subió el costo de las hortalizas y tubérculos frescos, detalló el informe.

El emisor paraguayo proyecta una inflación para 2026 del 3,5 %, después de que cerrara el año anterior en 3,1 %. EFE

