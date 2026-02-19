Inflación interanual de precios de la energía en Latinoamérica llegó a 1,92 % en noviembre

Lima, 19 feb (EFE).- La inflación interanual de los precios de la energía en Latinoamérica se situó en noviembre de 2025 en el 1,92 %, en comparación al mismo mes del año anterior, según la actualización de este índice publicado por la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde).

El índice mensual tuvo una caída al reportar -0,04 % en noviembre, respecto al 0,19 % que se registró en octubre de 2025.

Este comportamiento se explica principalmente porque 11 de los 20 países analizados mostraron una reducción del indicador, en un contexto donde varios países implementaron medidas regulatorias orientadas a estabilizar los precios de la electricidad.

Adicionalmente, la región se vio favorecida por la caída del precio internacional del petróleo, impulsada por una mayor oferta global en el segundo semestre de 2025, lo que redujo los costos de importación de combustibles, tanto para el sector transporte, como para la generación eléctrica térmica.

De acuerdo a la Olacde, el índice de inflación energética en América Latina y el Caribe se desacopla en la volatilidad que experimentan el petróleo, el gas natural y el carbón mineral, aunque acompaña la tendencia del petróleo a la baja en el segundo semestre de 2025.

El alza puntual del gas natural a fines de 2025 no impidió que la inflación energética cerrara con un valor negativo a finales de noviembre de 2025, indicó la organismo internacional con sede en Quito. EFE

fgg/jrh