Informáticos rusos hallan más de 200 vulnerabilidades en MAX, promovido como seguro

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Moscú, 10 abr (EFE).- Especialistas en ciberseguridad hallaron más de 200 vulnerabilidades en el sistema de mensajería instantánea ruso MAX, promovido por las autoridades como la alternativa segura a Telegram y WhatsApp, según declaró hoy Alexéi Antónov, director de seguridad de la compañía informática rusa Positive Technologies.

«En estos momentos nuestros ciberinvestigadores hallaron 213 vulnerabilidades en este sistema de mensajería», afirmó en un foro internacional dedicado a las comunicaciones celebrado en Moscú, citado por el periódico ruso Kommersant.

Positive Technologies destaca por la asistencia de jáqueres para el estudio de las vulnerabilidades de sistemas informáticos e incluso celebra un festival de ‘jaqueo positivo’ en lo que los piratas informáticos de diversas partes del mundo compiten en ataques a instalaciones virtuales y defensa de estas.

«La práctica ha demostrado que este método es bastante efectivo, ya que los ‘jáqueres blancos’ y los ciberinvestigadores están interesados en detectar vulnerabilidades y recibir por ello dinero», indicó, al señalar que en estos momentos su compañía analiza el sistema MAX.

El programa Bug Bounty, que consiste en la búsqueda de vulnerabilidades en sistemas o desarrollos de la compañía, comenzó el análisis de MAX en julio del año pasado.

Uno de los ‘jáqueres blancos’ vinculado a la búsqueda de vulnerabilidades en MAX, declaró a Kommersant que las vulnerabilidades más comunes de este sistema suelen permitir a los atacantes el acceso no autorizado a datos personales ajenos.

MAX ha sido promovido como la ‘alternativa segura’ a Telegram y WhatsApp, contra los cuales las autoridades rusas han lanzado una intensa campaña para desacreditarlos y bloquearlos, bajo la excusa de que son usados por estafadores o que se niegan a eliminar contenidos prohibidos en Rusia.EFE

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