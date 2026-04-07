ING cancela acuerdo de venta de su filial en Rusia por falta de aprobaciones del Kremlin

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La Haya, 7 abr (EFE).- El banco neerlandés ING ha decidido cancelar el acuerdo para vender su filial en Rusia después de que el comprador ruso no lograra obtener las autorizaciones necesarias de las autoridades locales, según informó este martes la entidad.

La entidad neerlandesa había anunciado en enero de 2025 la venta de ING Bank (Eurasia) a un inversor ruso, Global Development JSC, en una operación con la que buscaba salir del mercado ruso, como había prometido tras la invasión de Ucrania en 2022.

Sin embargo, el banco concluye ahora que «no existe una expectativa realista» de que la transacción pueda completarse en las condiciones actuales.

En marzo pasado, ING había advertido de que seguía sin poder desprenderse de su filial rusa debido a las trabas impuestas por el Kremlin, que está bloqueando la salida de varias entidades occidentales para mantener el acceso del país al sistema internacional de pagos.

El banco reiteró que no ve futuro para sus actividades en Rusia y aseguró que continuará trabajando en alternativas para abandonar ese mercado.

«Nuestra posición se mantiene sin cambios. No vemos futuro para ING en Rusia y seguimos centrados en poner fin a nuestras actividades en el mercado ruso», agregó.

La entidad prevé que cualquier escenario de salida tenga un impacto financiero similar al estimado en la operación fallida, que contemplaba unas pérdidas cercanas a los 800 millones de euros.

Desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022, ING ha reducido progresivamente su presencia en Rusia, dejando de captar nuevos clientes y disminuyendo su exposición al país.

Sin embargo, los activos totales en el país aumentaron un 42,1% en 2025 hasta alcanzar 1.086 millones de euros, mientras que las ganancias brutas se elevaron un 58,6% hasta 157 millones de euros.

El banco pagó además 35 millones de euros en impuestos al Gobierno ruso durante el último año.

La entidad atribuyó el aumento de los beneficios al fortalecimiento del rublo y la obligación legal de aceptar los depósitos de sus clientes actuales.

«Solo podemos depositar estos fondos en el banco central ruso. La tasa de interés actualmente es del 15,5% y fue incluso más alta en 2025», agregó.

El grupo bancario indicó hoy que seguirá reduciendo su actividad en Rusia y evaluando los próximos pasos para culminar su retirada del mercado ruso. EFE

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