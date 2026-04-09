Instituciones europeas sugieren crear un fondo común de seguros para catástrofes naturales

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Bruselas, 9 abr (EFE).- La Autoridad Europea de Seguros y Pensiones (EIOPA) y el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) sugieren crear un fondo común europeo de seguros para catástrofes naturales que pueda intervenir para cubrir de forma conjunta ciertas pérdidas y cuente con hasta 65.000 millones de euros para eventos extremos.

El objetivo es reducir la brecha entre las pérdidas totales que generan unos desastres naturales cada vez más frecuentes y las que llegan a cubrir los seguros, que se sitúa en el 50 % de media en Europa aunque varía en función del país y tipo de catástrofe, según estiman en un informe conjunto publicado este jueves.

España tiene una de las brechas más pequeñas del bloque, con menos de un 20 % de las pérdidas no aseguradas, de acuerdo con el documento, que refleja que a nivel europeo esta falta de cobertura es mayor en el caso de los terremotos (aproximadamente del 80 %) que en el de las inundaciones (50 %) o tormentas (20 %).

En la dana de Valencia, 4.500 millones de los 11.000 millones registrados en pérdidas estaban cubiertos, mientras que en las inundaciones de Alemania en 2021 solo se habían asegurado 13.000 de los 51.000 millones perdidos, citan como ejemplo.

Para mejorar la situación, la EIOPA y el MEDE plantean crear un mecanismo que permita mutualizar riesgos ligados a estos desastres naturales y que contaría con dos pilares: un fondo común financiado por las aseguradoras que cubra pérdidas a partir de una cierta magnitud y una red de seguridad que conceda préstamos a las mismas cuando la cuantía del fondo no sea suficiente.

Este sistema «reduciría de manera eficiente y significativa la brecha en la protección de los seguros, al tiempo que mejoraría la capacidad del sector privado», que vería una reducción de la volatilidad y de los requisitos de capital, defienden las instituciones.

La primera capa sería el fondo común, en el que podrían participar las compañías aseguradoras y reaseguradoras y los sistemas nacionales -como el Consorcio de Compensación de Seguros en España- que lo deseen, pagando en función de los riesgos que decidan mutualizar.

Esas contribuciones se utilizarían después para pagar a los participantes que tengan que responder a una catástrofe a partir de una cierta magnitud, que debería ser definida de antemano, y se irían acumulando si no se gastan.

Ese fondo se complementaría con una red de seguridad (‘backstop’ en inglés) que se financiaría con la emisión de deuda en los mercados de capitales y concedería préstamos a las aseguradoras como último recurso cuando sus propios medios y el fondo común no sean suficientes.

Los autores estiman que esta debería tener entre 10.000 millones de euros -como aportación inicial mínima para que el fondo empiece a funcionar- y 65.000 millones, en función de los riesgos que se deseen cubrir.

Aunque no se pronuncian sobre qué organismo debería proporcionar esta red de seguridad, sugieren que debería ser público y tener una alta calificación crediticia para financiarse a bajo coste. Y señalan que podría servir como modelo el «backstop» que proporcionará el MEDE (el fondo de rescate de la eurozona) al Fondo Único de Resolución para la banca.

La EIOPA y el MEDE argumentan que el fondo común europeo permitiría a las aseguradoras diversificar riesgos, reduciendo la volatilidad de sus carteras y rebajando hasta en un 67 % sus necesidades de capital con respecto a sistemas nacionales.

Al mismo tiempo, el que la red de seguridad proporcione una financiación más barata y predecible permitiría a las compañías estabilizar costes y rebajar las pólizas para los clientes, aumentando la cobertura en eventos de alto riesgo y reduciendo la dependencia de intervenciones gubernamentales. EFE

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