Intel colaborará con la taiwanesa Foxconn para desarrollar racks de IA con chips propios

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Taipéi, 2 jun (EFE).- El director ejecutivo de la estadounidense Intel, Lip-Bu Tan, anunció este martes un acuerdo de colaboración con la tecnológica taiwanesa Hon Hai, conocida globalmente como Foxconn, para desarrollar racks de inteligencia artificial (IA) construidos sobre procesadores de la firma norteamericana.

«Este es un emocionante hito para nuestra continua asociación con Foxconn», aseveró el empresario durante su discurso en la inauguración de la feria Computex de Taipéi, uno de los eventos más importantes del sector tecnológico.

Bajo esta colaboración, Intel y Foxconn se centrarán en «explorar el desarrollo, la integración y la comercialización de una solución de infraestructura de IA a escala de rack diferenciada, aprovechando arquitecturas complementarias para responder a los diversos requisitos de las cargas de trabajo de IA», afirmó Tan en el mismo acto.

Estos racks combinan procesadores Intel Xeon con unidades de flujo de datos reconfigurable (RDU, por sus siglas en inglés) SambaNova SN-50, y en conjunto están diseñados para ofrecer inferencia de IA de alto rendimiento «con una mayor eficiencia energética y de costos», de acuerdo a un comunicado de la firma estadounidense.

Foxconn, el mayor ensamblador de productos electrónicos del mundo, también es uno de los principales encargados de manufacturar los racks de inteligencia artificial de Nvidia, competidor de Intel y AMD en este segmento. EFE

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