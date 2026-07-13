Intensas lluvias dejan miles de familias afectadas en Colombia

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Las intensas lluvias registradas en el este de Colombia en la última semana dejan al menos dos personas desaparecidas y 11.400 familias afectadas, informó el domingo la estatal Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El agua cubría gran parte del municipio de San Luis de Palenque, en el departamento (provincia) de Casanare, donde los pobladores caminaban por las calles con el agua hasta las rodillas, constató la AFP.

Cultivos de maíz y banano quedaron dañados, así como pastizales para el ganado.

Los torrenciales aguaceros provocaron inundaciones y daños en viviendas y vías de algunas decenas de municipios de cuatro de los 32 departamentos colombianos, entre ellos también Norte de Santander y Arauca, ambos fronterizos con Venezuela.

La temporada invernal que recrudeció desde el miércoles anegó un 70% del municipio de Arauquita (Arauca), donde unas 4.400 familias (equivalentes a 17.800 personas) han resultado afectadas, de acuerdo con un balance suministrado a la AFP por una fuente de la UNGRD.

La entidad no precisó dónde se produjo la desaparición de dos personas por efectos de las lluvias como desbordamientos de ríos y deslizamientos de tierra.

El gobernador del departamento de Casanare, César Ortíz, reportó que las inundaciones también cubren un 70% de esa jurisdicción, donde hay unas 7.000 familias afectadas.

La autoridad tildó de «difícil situación» la que se vive en Casanare, que está en «alerta roja» y sufre «incalculables pérdidas».

Seis miembros de una familia, incluidos dos menores de edad, fueron rescatados por un helicóptero militar al quedar atrapados en una aldea debido a la creciente del río Casanare.

sp/cjc