Intercepta un contenedor con 700 paquetes de cocaína en el puerto Multimodal Caucedo

Santo Domingo, 8 mar (EFE).- Las autoridades de la República Dominicana confiscaron 700 paquetes de cocaína en el interior de un contenedor que llegó al puerto Multimodal Caucedo y que fue embarcado originalmente en Chile, realizó una ruta que incluyó Colombia y Ecuador y tenía previsto proseguir hacia Bélgica, Alemania, Países Bajos y finalmente Reino Unido, se informó este domingo.

Un comunicado de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) precisó que sus agentes, asistidos por militares y unidades caninas, tras recolectar y analizar distintas informaciones de inteligencia, «perfilaron decenas de contenedores de transito por el país, detectando en el interior de uno de ellos imágenes discrepantes, lo que puso en alerta a las unidades operativas».

Siguiendo las instrucciones del fiscal, se procedió a realizar una inspección más rigurosa, ocupando dentro del contenedor, cargado de uvas, un total de 14 pacas, conteniendo 700 paquetes de cocaína.

El Ministerio Público y la DNCD profundizan las investigaciones en relación al caso para identificar, arrestar y poner a disposición de la justicia a los involucrados en la frustrada operación de narcotráfico internacional.

En su comunicado, la agencia antidrogas dominicana destacó que este decomiso se produjo horas después de que el jefe de que el mandatario Luis Abinader participara en la Cumbre «Escudo de las Américas» en Miami, donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la creación de una coalición junto a presidentes latinoamericanos de derecha para derrotar a los carteles de drogas.

El Gobierno estadounidense ha valorado en reiteradas ocasiones la lucha contra las drogas del actual Gobierno de la República Dominicana, que el año pasado decomisó 48 toneladas de drogas en su combate al narcotráfico, el lavado de activos y otros delitos conexos, en su lucha «sin precedente» contra estas estructuras del crimen organizado, según la DNCD. EFE

