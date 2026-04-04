Interior de Rusia movió 480 cargos penales en 2025 por incitar a menores a cometer delitos

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Moscú, 4 abr (EFE).- Las fuerzas del orden de Rusia presentaron el año pasado 480 cargos penales por incitar a menores de edad a cometer delitos, un aumento del 12 % con respecto a 2024, informó este sábado el Ministerio del Interior.

«En 2025 se identificaron 1200 casos de participación de menores en delitos (un aumento del 21%), y 480 adultos (un aumento del 12,1%) fueron llevados ante la justicia bajo el Artículo 150 del Código Penal ruso», señaló Interior citado por TASS.

Las autoridades rusas volvieron a justificar que los bloqueos y censura de internet se realizan con la intención de proteger a los niños de información negativa en las redes y estar llevando a cabo medidas para identificar a las personas que involucran a los menores en actividades ilegales.

Rusia culpa a la inteligencia ucraniana de estar detrás del reclutamiento de ciudadanos rusos para cometer actos de sabotaje en territorio nacional con la intención de ralentizar la maquinaria de guerra rusa.

Por otro lado, las fuerzas de seguridad también detectaron un fuerte aumento de atentados violentos por parte de menores de edad y jóvenes contra instituciones educativas rusas.

En febrero, Interior anunció que en el transcurso de 2026 ya habían frustrado 21 actos de dicho tipo, cuando el todo el año pasado se contaron 21 ataques frustrados.EFE

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