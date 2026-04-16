Interpol detiene en Panamá a supuesto narcotraficante hondureño pedido por Estados Unidos

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(Actualiza con el comunicado de Migración)

Ciudad de Panamá, 16 abr (EFE).- Un supuesto narcotraficante hondureño, requerido por Estados Unidos, fue detenido en el aeropuerto de Panamá por la Policía y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) cuando intentaba viajar hacia El Salvador, según detallaron este jueves las autoridades panameñas.

«En el corregimiento de Tocumen, aprehendimos a un ciudadano hondureño requerido por EE.UU. por narcotráfico internacional. Fue detenido cuando intentaba salir del país hacia El Salvador. La operación se logró mediante coordinación internacional e INTERPOL Panamá», informó en X la Policía Nacional de Panamá.

En base a las imágenes difundidas en redes sociales por la Policía, se muestra al presunto narcotraficante escoltando por dos miembros de Interpol en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal del país, hasta un vehículo.

El hondureño, de 44 años, tiene «una orden de arresto vigente emitida en febrero de 2026 , por el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas», EE.UU., según un comunicado del Servicio Nacional de Migración de Panamá.

Las autoridades migratorias detallaron que «gracias a los controles, el individuo fue remitido a Interpol para los trámites correspondientes», tras ello se «confirmó» la orden de aprenhesión desde Estados Unidos.

El pasado 30 de marzo, también fue detenido en Ciudad de Panamá tras un requerimiento de Interpol a un francés buscado en su país por presunto tráfico internacional de drogas. EFE

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