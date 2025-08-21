Inversión extranjera en México alcanza récord de 34.265 millones de dólares en 2025

Ciudad de México, 21 ago (EFE).- México alcanzó un récord de 34.265 millones de dólares de inversión extranjera directa (IED) al segundo trimestre de 2025, consolidando una tendencia de crecimiento desde el año 2020 en periodos similares, informó este jueves la Secretaría (Ministerio) de Economía.

El monto es un 10,2 % superior con respecto al segundo trimestre de 2024 (31.096 millones de dólares), presentando un nuevo máximo histórico por quinto año consecutivo, lo que, dijo, «consolida una tendencia de crecimiento desde el año 2020 en periodos similares.

En un comunicado, la dependencia indicó que del total de inversión registrada al segundo trimestre de 2025 la reinversión de utilidades acumuló un 84,4 % del total y las nuevas inversiones registraron un 9,2 %, mientras que las cuentas entre compañías acumularon el 6,4 %.

En el reporte, la dependencia señaló que Estados Unidos «se mantiene como el principal socio inversionista en México, concentrando el 42,9 % de los flujos totales».

Mientras que para este mismo periodo, España y Canadá, ambos socios comerciales de larga trayectoria en el país, ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente.

«En conjunto, los principales 5 países acumulan el 73,3 % de la IED total recibida en el país», apuntó Economía.

También explicó que por país, la inversión española alcanzó los 5.943 millones de dólares en el segundo trimestre de 2025.

En lo que respecta a Estados Unidos, precisó la nota, sus inversiones crecieron en 986 millones de dólares, al pasar de 13.717 millones de dólares en el segundo trimestre de 2024, a 14.703 millones de dólares en el mismo periodo de este año.

Concentración sectorial y geográfica de la IED

El sector manufacturero fue el principal receptor de la IED en el segundo trimestre de 2025, acumulando el 36 % del total en ese periodo, seguida de los servicios financieros (26,7 %) y la construcción (7,6 %), como los tres primeros.

En términos geográficos, la Ciudad de México lideró la recepción de capital extranjero con poco más de 19,3 millones de dólares, lo que representa el 56,4 % del total nacional.

Le siguieron Nuevo León (8,8 %), Estado de México (6,6 %), Baja California (4,6 %) y Querétaro (2,8 %).

En conjunto, las cinco entidades con mayor IED concentraron el 79,2 % del flujo total.

El récord alcanzado en el segundo trimestre de 2025, fortalece la posición de México en el escenario global como un centro de manufactura y exportación, en medio de la incertidumbre por la guerra comercial impulsada por Estados Unidos.

El Gobierno de México tiene la expectativa de alcanzar los 45.000 millones de dólares en inversiones al cierre de 2025, en buena medida al llamado ‘Plan México’ presentado a inicios de abril por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Esta estrategia es la principal apuesta del nuevo gobierno para articular inversión privada con desarrollo social y sustentabilidad, a fin de posicionar al país entre las 10 economías más importantes del mundo. EFE

