Inversores celebran anuncio de diálogo Israel-Líbano y el precio del petróleo se modera

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Los inversores celebraron el jueves el llamamiento del primer ministro israelí a entablar «negociaciones directas» con Líbano, mientras que el precio del petróleo se moderó, disipando las preocupaciones sobre la continuidad del alto el fuego.

En el segundo día de la tregua entre Washington y Teherán, Benjamin Netanyahu anunció que había ordenado a su gabinete iniciar «negociaciones directas» con Líbano. La víspera, Líbano había sido blanco de mortíferos bombardeos israelíes.

Conversaciones entre ambos países tendrán lugar la semana que viene en Washington, confirmaron el jueves a la AFP un responsable del Departamento de Estado y una fuente cercana al tema.

Tras comenzar la sesión a la baja, Wall Street cambió de tendencia a raíz de estos anuncios y terminó en positivo (Dow Jones: +0,58%, Nasdaq: +0,83%, S&P 500: +0,62%).

En la jornada, los precios del petróleo moderaron también su subida.

Luego de volver a superar el umbral simbólico de los 100 dólares durante la sesión, el barril de West Texas Intermediate (WTI) terminó finalmente a 97,87 dólares (+3,67%). El barril de Brent del mar del Norte ganó un 1,24%, hasta 95,92 dólares.

El anuncio de negociaciones entre Líbano e Israel disipa en parte las inquietudes sobre la solidez del alto el fuego entre Washington y Teherán.

«Pero la inestabilidad geopolítica por el conflicto en Oriente Medio sigue firme», destacaron analistas de Briefing.com.

En Europa, las bolsas ya estaban cerradas cuando se produjo el anuncio de Netanyahu y no se beneficiaron del repunte.

Los inversores se mostraron por tanto más prudentes: Fráncfort perdió un 1,14%, París retrocedió un 0,22%, mientras que Londres cerró prácticamente en equilibrio (-0,05%) y Milán avanzó un 0,50%.

El dólar volvió a bajar el jueves, ante las esperanzas de que el alto el fuego entre Washington y Teherán se mantenga sólido.

Con la guerra en Oriente Medio, el dólar ha estado «respaldado por la subida de los precios del petróleo, el repunte de los rendimientos y la demanda de valor refugio ligada a las tensiones geopolíticas», resumió Stephen Innes, analista de SPI Asset Management.

Desde el anuncio de la tregua, el dólar ha perdido alrededor de un 1% frente al euro.

La persistente amenaza de la inflación está provocando una subida de las tasas de interés en el mercado de deuda soberana.

El rendimiento a diez años de la deuda alemana repuntó al 3,01%, frente al 2,94% de la víspera. El tipo francés avanzó hasta el 3,65%, frente al 3,58% de la jornada anterior.

Los riesgos de subida de los precios mantienen a los bancos centrales en alerta, siempre dispuestos a esgrimir el arma del incremento de los tipos de referencia.

«Kevin Warsh, designado por Donald Trump para flexibilizar la política monetaria de la Fed, podría tener dificultades para bajar los tipos y satisfacer así al presidente estadounidense», dijo Grégoire Kounowski, asesor de inversión en Norman K.

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