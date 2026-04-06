Investigación abierta y vecinos rotos: ¿Cómo un misil iraní sin detonar mató a 4 en Haifa?

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Guillermo Azábal

Haifa (Israel), 6 abr (EFE).- Las autoridades israelíes continúan investigando este lunes qué ocurrió para que un misil balístico iraní penetrara ayer sus defensas antiaéreas sin ser interceptado e impactara contra una zona residencial de Haifa, donde no llegó a explotar pero, aún así, acabó con la vida de cuatro miembros de una familia.

«Hubo problemas con la interceptación y estamos investigándolo (…) Es una escena activa aún, no podemos ofrecer más detalles acerca de la ojiva y su carga explosiva», declaró Dovev Viess, coronel del Comando del Frente Interno y comandante de la unidad de enlace con el Ayuntamiento de Haifa.

Desde la tercera planta del lugar del impacto, un edificio de viviendas escalonadas, Viess detalló que «el misil llevaba tal energía cinética que destrozó casi el 40 % del inmueble y mató a una familia mientras estaba cenando», a eso de las seis de la tarde.

Las cuatro víctimas mortales del ataque iraní eran una pareja de octogenarios, su hijo y su nuera, que fallecieron tras derrumbarse los pisos superiores del edificio, informó el servicio de emergencias israelí Estrella de David Roja (MDA).

Después de 18 horas de intensas labores de búsqueda, que incluyeron tuneladoras y herramientas tecnológicas para estudiar su posicionamiento móvil, se confirmó la muerte de los cuatro familiares y sus cuerpos fueron recuperados de entre los escombros.

Además, otro vecino octogenario resultó herido de carácter crítico.

«Una de las operaciones más complejas»

El edificio se encontraba en el barrio residencial de Vardia, muy cercano al Monte Carmelo y frecuentado en actividades recreativas familiares y de senderismo.

El portavoz de la Policía israelí para medios extranjeros, Dean Elsdunne, aseguró a EFE que las ya finalizadas tareas de búsqueda de desaparecidos, así como la desactivación en curso de la carga explosiva, convierten a esta operación en «una de las más complejas» en lo que va de guerra con Irán.

«El peligro ahora es poder sacar la munición y llevarla a una zona especializada para desactivarla», indicó Elsdunne, añadiendo que «en ocasiones, los vecinos llegan más tarde, tocan fragmentos y, en este caso, podría ser letal».

Nadav Shoshani, vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), confirmó posteriormente que «la amenaza en este momento sigue siendo el artefacto explosivo que aún se encuentra en la zona».

El área, a escasos 5 kilómetros de la refinería de Haifa -repetido objetivo de ataques iraníes-, fue acordonada, pero los vecinos de la siguiente manzana continuaron hoy con sus vidas de forma relativamente normal, sin ser evacuados del área.

Por su parte, el edificio no corre riesgo de derrumbarse totalmente y, cuando concluyan la extracción de la carga explosiva, lo construirán de nuevo, según la Policía.

Un edificio con refugio comunitario

Eitan y Anat son un matrimonio que vive desde hace 30 años en el inmueble frente al que recibió el impacto y narraron a EFE hoy cómo escucharon un «estruendo enorme» ayer desde la habitación acorazada con hormigón en su casa, pero nunca imaginaron que el misil hubiera caído tan cerca.

«La ventana de la cocina se desencajó fruto de la onda expansiva. El misil no llegó a explotar; si no, todo el vecindario habría sido destruido. Así que hemos tenido mucha suerte», dijo Eitan.

Mientras, el rostro de su esposa Anat se transformaba al ver desde su balcón cómo los rescatistas sacaban lo que parecía un cadáver envuelto en una especie de mortaja blanca.

«Conocía a esa familia, lidero un grupo de personas mayores interesadas por la ópera y ellos eran miembros», contó desconcertada.

Este matrimonio pudo resguardarse en el cuarto de seguridad con el que contaban en su domicilio pero, según relatan los vecinos del propio edificio impactado, no todos disponían de esta posibilidad en dicho bloque de viviendas.

«Había un refugio comunitario subterráneo en la parte baja», indicó Boaz Shaja, un vecino que asegura que se libró «por 20 metros». Entonces, decidió tomar su caja de herramientas y ayudar a sacar personas de entre los cascotes.

«Europa debe entender que será la siguiente»

«Ha pasado esta vez, ocurrirá en un año y en diez. Siempre hay una vez más, pero haremos lo que tenemos que hacer y no nos va tan mal (…) Europa debe entender que no se puede negociar con zombis, deben entender que serán los siguientes en ser atacados si siguen así», expresó Shaja fuera de cámaras, particularmente enfadado con la posición antibelicista del Gobierno español.

Su visión contrasta con la de Eitan y Anat, quienes miran hacia el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu a la hora de buscar culpables: «Llevamos dos años y medio en esto y no hemos avanzado nada. Hamás ha salido reforzado, ahora nos dicen que Hizbulá no puede ser desarmado… Bibi está extendiendo esto para su beneficio personal», coincidieron. EFE

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