Investigación judicial en Francia tras la muerte de un ‘influencer’ emitida en redes

París, 19 ago (EFE).- La Justicia francesa ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias en que se produjo la muerte un ‘influencer’, conocido por protagonizar grabaciones en las que aparecía sufriendo vejaciones.

La Fiscalía de Niza confirmó al periódico ‘Le Parisien’ esa investigación para determinar las causas de la muerte de Raphaël Graven (46 años), conocido por Jean Pormanove (500.000 seguidores) que se produjo en la noche del domingo al lunes.

Aunque que en un primer momento no había nada sospechoso en el deceso, el cuerpo inanimado de este creador de contenidos encima de un colchón y cubierto por una colcha fue divulgado por la plataforma ‘Kick’, lo que alertó a las autoridades, que aún debían practicar la autopsia al cadáver y realizar interrogatorios sobre el suceso.

La secretaria de Estado francesa de la Inteligencia Artificial y Economía Digital, Clara Chappaz, ha indicado este martes que, más allá de ese procedimiento judicial, ha pedido la intervención de Pharos, la plataforma pública para alertar de contenidos y comportamientos ilícitos en línea y de la Arcom, la autoridad de regulación del sector.

En un mensaje en su cuenta de X, Chappaz ha subrayado que «la muerte de Jean Pormanove y la violencia que sufrió son un horror absoluto» y ha denunciado que «fue humillado y maltratado durante meses en directo en la plataforma Kick».

También ha dicho que se ha puesto en contacto con ‘Kick’ porque «la responsabilidad de las plataformas en línea por la difusión de contenidos en línea no es una opción, es la ley» y ha advertido que ese tipo de comportamientos «puede conducir a lo peor y no tienen cabida en Francia ni tampoco en Europa».

Se refería así al hecho de que se divulgaron imágenes en esa red en las se veía lo que parecía el cuerpo inanimado de este creador de contenidos encima de un colchón y cubierto por una colcha, mientras otros hombres trataban de despertarlo con gestos y expresiones teñidas de cierto desprecio. Unas imágenes que han sido finalmente retiradas de la red.

Jean Pormanove, que tenía 46 años y contaba con unos 500.000 seguidores, había sido objeto de humillaciones y de un tratamiento violento durante meses en algunas emisiones por parte de otros influentes. EFE

