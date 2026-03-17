Investigadores de Ecuador descubren tres nuevos tipos de ranas en la Amazonía

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Quito, 16 mar (EFE).- Un grupo de investigadores de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) descubrió tres nuevas especies de ranas en la Reserva Biológica Cerro Plateado, ubicada en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, en el sur de Ecuador y fronteriza con Perú, según informó la institución académica en un comunicado.

El hallazgo se publicó en la revista científica internacional PeerJ en colaboración con la Universidad Ovidius de Constanza, en Rumanía, y la Fundación Green Jewel, según informó la UTPL.

Las nuevas especies identificadas son ‘Pristimantis verrucosus’, ‘Pristimantis plateado’ y ‘Pristimantis melanops’, ranas que pertenecen al subgénero ‘Huicundomantis’, un grupo característico de los Andes tropicales.

El descubrimiento se logró gracias a análisis genéticos, estudios morfológicos y registros bioacústicos para diferenciar estas especies de otras ya conocidas.

Según explicó Paul Székely, investigador del Museo de Zoología de la UTPL y autor principal del estudio, el género ‘Pristimantis’ es uno de los más diversos en los Andes tropicales, por lo que el hallazgo de nuevas especies es frecuente en regiones que aún han sido poco exploradas científicamente.

Además, las tres especies descubiertas tienen un ciclo de vida que no incluye una fase de renacuajo acuático y las crías emergen del huevo como pequeñas ranas completamente formadas, una adaptación común en anfibios de zonas montañosas.

Las ranas fueron registradas en la Reserva Biológica Cerro Plateado, en la Cordillera del Cóndor, un sistema montañoso del sur de Ecuador reconocido por su alta biodiversidad y por conectar ecosistemas andinos y amazónicos, lo que favorece la evolución de especies endémicas.

Los investigadores advirtieron que estas especies presentan una distribución geográfica limitada, lo que podría hacerlas vulnerables frente a amenazas como la degradación del hábitat o actividades extractivas. EFE

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