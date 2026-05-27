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Investigan combate entre disidencias de las FARC con decenas de muertos en Colombia

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Bogotá, 27 may (EFE).- Las autoridades colombianas investigan un enfrentamiento entre dos grupos armados ilegales que hacen parte de las disidencias de las FARC en el selvático departamento de Guaviare, que según medios locales dejan un saldo de entre 20 y 50 muertos, sin que de momento haya confirmación oficial.

«A esta hora tropas de la Brigada 22 mantienen presencia estratégica en zona rural de San José del Guaviare, donde se han registrado enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales, con el propósito de proteger a la población civil, fortalecer la seguridad, preservar el control territorial y asegurar el respeto por los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario», informó el Ejército. EFE

enb/joc/seo

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