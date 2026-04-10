Investigan suceso que obligó a avión a frenar bruscamente en aeropuerto de Los Ángeles

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Los Ángeles (EE.UU.), 10 abr (EFE).- La Administración Federal de Aviación (FAA ) ha iniciado una investigación después de que un avión de Frontier Airlines estuviera a punto de colisionar con dos camiones en una calle de rodaje en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), la noche del miércoles.

El piloto del avión que iba rumbo a Atlanta (Georgia) alertó a la torre de control que dos camiones se habían cruzado por delante, lo que lo obligó a frenar: «Oigan, vieron eso… Acaban de cruzarse dos camiones. Tuvimos que frenar bruscamente para no impactarlos».

Nadie resultó herido en el incidente. Sin embargo, la FAA dijo en un comunicado que está investigando el suceso ocurrido aproximadamente a las 23:25 hora local (6:25 GMT) del miércoles

“El vuelo 3216 de Frontier Airlines se encontraba rodando en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles cuando varios vehículos de servicio, que circulaban por una vía de servicio, se cruzaron por delante de la aeronave”, detalló la agencia.

El incidente en Los Ángeles ocurrió a pocas semanas de que un avión de Air Canada Express, procedente de Montreal con 76 personas a bordo, colisionó con un vehículo de bomberos en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York.

En el accidente, ocurrido el 22 de marzo en el aeropuerto neoyorquino, los dos pilotos perdieron la vida. EFE

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