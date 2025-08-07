Ion Iliescu, primer presidente rumano tras la caída del comunismo, enterrado con honores

Bucarest, 7 ago (EFE).– El expresidente de Rumanía Ion Iliescu, fallecido esta semana a los 95 años de edad, fue enterrado este jueves en Bucarest con honores militares en un funeral de Estado, al que acudieron solo familiares y personas cercanas.

El antiguo dirigente socialdemócrata fue una figura clave en la transición poscomunista del país balcánico y el primer presidente elegido democráticamente tras la caída del régimen de Nicolae Ceausescu a finales de 1989.

El féretro de Iliescu fue trasladado desde el Palacio Cotroceni a un cementerio militar de la capital rumana.

A las ceremonias en su honor asistieron cinco antiguos primeros ministros, el actual jefe de Gobierno, Ilie Bolojan, así como el expresidente Emil Constantinescu.

Sin embargo, no acudieron ni el actual presidente, el independiente Nicusor Dan, su antecesor conservador, Klaus Iohannis, ni el primer jefe de Gobierno de la Rumanía poscomunista, Petre Roman, quien compartió el poder con Iliescu en los primeros años tras la Revolución de 1989.

Nina Iliescu, esposa del exmandatario durante más de siete décadas, no pudo asistir al funeral debido a su delicado estado de salud.

Tras un oficio religioso, la Guardia de Honor de la presidencia rumana rindió homenaje al exmandatario, se interpretó el himno nacional del país y se realizó la ceremonia de arriado de la bandera.

Luego, el cortejo fúnebre se dirigió al cementerio para el entierro.

A la entrada del Cementerio Militar de Ghencea III, numerosos ciudadanos aguardaban con velas y flores, con el fin de rendir homenaje y despedirse de quien fue presidente de Rumanía durante tres mandatos: de 1990 a 1992, de 1992 a 1996, y de 2000 a 2004.

El féretro recibió honores por parte de las fuerzas armadas, que dispararon 21 salvas en señal de despedida. El entierro se realizó en un acto privado, reservado a familiares y allegados.

Este jueves fue declarado por el Gobierno rumano como Día de Luto Nacional, con la bandera rumana a media asta en todos los edificios públicos.

Dos organizaciones cívicas anticorrupción convocaron protestas en Bucarest y Cluj para manifestar su desacuerdo con la declaración del Día de Luto Nacional, cuestionando el legado político de Iliescu, cuyo rol en la violenta revolución de 1989 nunca fue esclarecido del todo. EFE

