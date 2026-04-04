Irán advierte a la ONU sobre los riesgos de radiación por ataques a centrales nucleares

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Los Ángeles (EE.UU.), 4 abr (EFE).- El embajador de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, pidió este sábado al organismo prestar atención a las consecuencias humanitarias y a la exposición a la radiación derivadas de los ataques contra instalaciones nucleares iraníes, en especial el sufrido por la central nuclear de Bushehr.

En una carta dirigida al secretario general de la ONU, António Guterres, y al representante de Baréin ante el organismo y presidente del Consejo de Seguridad, Jamal Alrowaiei, Iravani retomó una misiva del ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, en la que se advierte que los ataques contra instalaciones nucleares iraníes son ilegales y violan el derecho internacional.

En el mismo comunicado, Iravani declaró a la ONU que los ataques de Estados Unidos e Israel contra objetivos constituyen «un crimen de guerra» y «un claro acto de terrorismo de Estado», según información citada por The New York Times.

Asimismo, Iravani añadió que la central nuclear de Bushehr es usada para propósitos pacíficos.

Un proyectil impactó cerca de las instalaciones de la central nuclear de Bushehr, en el suroeste de Irán, causando un muerto y daños en un edificio de la planta, sin que hasta el momento se hayan registrado fugas radiactivas, según confirmó hoy el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Desde el comienzo de la guerra, tanto Israel como Estados Unidos han bombardeado varias instalaciones del programa nuclear de Irán.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado a Irán que le quedaban 48 horas para cumplir el ultimátum que le dio para alcanzar un acuerdo que permita desbloquear el estrecho de Ormuz; de lo contrario, desatará “un infierno” atacando sus instalaciones energéticas.

Tras el anuncio, el mandatario publicó en su cuenta de Truth Social un video de un supuesto ataque estadounidense a Irán, acompañado de un mensaje en el que asegura que “muchos de los líderes militares de Irán, quienes los han dirigido de manera deficiente e imprudente, han sido eliminados”. EFE

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