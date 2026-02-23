Irán alcanzó un acuerdo con Rusia para comprar misiles portátiles, dice el FT

2 minutos

Londres, 23 feb (EFE).- Irán ha llegado a un acuerdo secreto con Rusia para la adquisición de misiles portátiles por 500 millones de euros, visto como el mayor esfuerzo iraní por reconstruir sus defensas aéreas destruidas durante la guerra del año pasado con Israel, según revela este lunes el periódico ‘Financial Times’ (FT).

El acuerdo, firmado en Moscú en diciembre, compromete a Rusia a entregar 500 unidades de lanzamiento portátiles «Verba» y 2.500 misiles «9M336» en un plazo de tres años, según documentos rusos filtrados a los que el FT dice que tuvo acceso.

El Verba, uno de los sistemas de defensa aérea más modernos de Rusia, es un misil portátil guiado por infrarrojos, capaz de alcanzar misiles de crucero, aeronaves de vuelo bajo y drones.

El diario agrega que, operado por pequeños equipos móviles, permite a las fuerzas terrestres crear rápidamente defensas dispersas sin depender de instalaciones de radar fijas.

Los detalles filtrados del acuerdo entre Irán y Rusia salieron a la luz cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, ha desplegado una fuerza militar en Oriente Medio y ha amenazando a Teherán con ataques a menos que acepte restricciones a su programa nuclear.

Según añade el FT, en virtud del contrato Verba, las entregas están programadas en tres tramos, entre 2027 y 2029.

Teherán solicitó formalmente los sistemas en julio pasado, según un contrato al que tuvo acceso el FT, días después del final del conflicto de 12 días en el que EE.UU. se unió a Israel en los ataques contra las tres principales instalaciones nucleares iraníes.

Durante esa intervención, la red integrada de defensa aérea de Irán sufrió un grave deterioro, lo que permitió a la fuerza aérea israelí establecer y mantener rápidamente la superioridad aérea sobre amplias zonas del país.

El nuevo acuerdo de Verba con Rusia fue negociado entre Rosoboronexport, la agencia estatal de exportación de armas del Kremlin, y el representante en Moscú del Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas de Irán, conocido como MODAFL. EFE

vg/cg