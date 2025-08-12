Irán aprueba un plan para eliminar cuatro ceros de su moneda nacional

2 minutos

Teherán, 12 ago (EFE).- El Gabinete iraní aprobó un plan para eliminar cuatro ceros de la moneda nacional para simplificar las transacciones económicas después de que el rial se haya vuelto casi “inutilizable” ante la alta inflación y su continua depreciación.

“Nuestra moneda (rial) es prácticamente inutilizable debido a la inflación que hemos presenciado a lo largo de los años”, dijo este martes en una rueda de prensa la portavoz del Gobierno, Fatemeh Mohajerani.

Por ello, el Gobierno aprobó en una sesión del Gabinete el domingo recortar cuatro ceros de la moneda.

“Con el fin de reducir la carga psicológica e implementar algunas reformas estructurales, el gobierno aprobó esta medida”, dijo la portavoz.

Así, 10.000 de los actuales riales pasarán a ser un rial una vez que la medida sea aprobada por el Parlamento y el Consejo de los Guardianes, que veta los proyectos de ley en la República Islámica.

En el día a día, los iraníes hablan de tomanes en lugar del oficial rial, con cada toman equivalente a 10 riales.

El país persa vive una fuerte inflación de entorno a un 40 % que provoca una continua depreciación del rial, provocado en parte por las sanciones económicas de Estados Unidos.

En la actualidad los cajeros permiten retirar un máximo de dos millones de riales y un café en un buen establecimiento cuesta unos 1.300.000 riales, lo que dificulta el pago en metálico, por lo que se suele optar por desembolsos con tarjetas.

Tras la salida de Washington del acuerdo nuclear en 2018, el rial ha caído de los 42.000 riales por dólar a 920.000.

En 2020, el Parlamento iraní ya aprobó una legislación similar, pero que no llegó a aplicarse nunca. EFE

jlr/ash/alf