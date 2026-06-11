Irán ataca bases de EE.UU. en Baréin y Kuwait

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Redacción internacional, 11 jun (EFE).- La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró este jueves que ha atacado bases estadounidenses en Baréin y Kuwait, en respuesta a la ofensiva lanzada previamente por el Ejército de Estados Unidos.

En comunicados, publicados en la agencia de noticias iraní Fars, la Guardia dijo que atacó 18 objetivos en dos oleadas de ataques contra las bases aéreas Ali Salem y Ahmad al-Jaber, en Kuwait; y Sheikh Issa, en Baréin.

Las fuerzas iraníes indicaron además que atacaron con drones a la Quinta Flota de los Estados Unidos, estacionada en Baréin.

«En esta oleada de ataques con drones militares, las antenas de comunicaciones y las instalaciones de radar del sistema (de misiles) Patriot de la Quinta Flota fueron el objetivo», recoge Fars.

La ofensiva de Teherán llega después de que el Ejército estadounidense lanzara este miércoles nuevos ataques contra «múltiples objetivos» en Irán como «respuesta a agresiones» del país persa, según informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) tras varias jornadas de renovadas agresiones.

«Las fuerzas del Comando Central de EE.UU. comenzaron a lanzar bombardeos adicionales de defensa propia hoy a las 5:15 p.m. ET (21:15 GMT) contra múltiples objetivos en Irán bajo la orden del comandante en jefe (el presidente Donald Trump)», expuso el organismo, con sede en Florida, en un mensaje en X.

El Centcom, que no aclaró la duración de las agresiones, ni los objetivos, sostuvo que los «bombardeos son en respuesta a las agresiones injustificadas y continuas de Irán.»

Por su parte, la agencia iraní Mehr informó de que se activaron las defensas antiaéreas en Teherán, mientras que Fars reportó explosiones en ciudades del sur como Sirik y la isla de Qeshm, entre otras.

Pese a que Washington y Teherán se encuentran debatiendo un acuerdo de paz a través de países mediadores como Pakistán, la pasada noche ya intercambiaron ataques a raíz de la agresión contra el helicóptero. EFE

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