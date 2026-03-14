Irán ataca sucursales de Citibank en el Golfo como represalia por los ataques a sus bancos

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Teherán, 14 mar (EFE).- La Guardia Revolucionaria de Irán ha atacado con drones sucursales del estadounidense Citibank en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) y Manama (Baréin) en respuesta a la «agresión enemiga» contra dos bancos iraníes, informó este sábado la agencia Tasnim.

El portavoz de ese cuerpo militar iraní, el general de brigada Ali Mohammad Naeini, advirtió de que si el «enemigo» repite esta acción, todas las sucursales de bancos estadounidenses en la región serán consideradas «objetivos legítimos».

El pasado miércoles, las Fuerzas Armadas iraníes acusaron a EE.UU. e Israel de atacar un banco del país «tras fracasar en sus objetivos militares», lo que en su opinión da «carta blanca» a Teherán para responder de forma «dolorosa» contra sus centros económicos en todo Oriente Medio.

Además, instó a la población en Oriente Medio a no aproximarse a un kilómetro de bancos estadounidenses o israelíes.

El comandante de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria iraní, el general Alireza Tangsiri, afirmó este sábado que sus fuerzas atacaron en varias oleadas consecutivas «objetivos clave» en tres bases aéreas estadounidenses ubicadas en Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Catar.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que Irán está «totalmente derrotado» y que «quiere un acuerdo» cuando se cumplen hoy dos semanas del comienzo de la operación «Furia Épica» en Oriente Medio. EFE

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