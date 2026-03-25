Irán ataca una importante central eléctrica en el norte de Israel, según la agencia Fars

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Redacción internacional, 25 mar (EFE).- Las fuerzas armadas iraníes atacaron este miércoles una importante central eléctrica en el norte de Israel, informó la agencia de noticias iraní Fars.

El medio iraní aseguró que el ataque a la central eléctrica israelí se produjo en medio de una nueva oleada de ataques con misiles contra el norte de Israel.

«Dado el sonido aterrador de las explosiones, los expertos recalcan que Irán utilizó misiles pesados en este ataque», afirmó Fars.

Las sirenas antiaéreas sonaron en la zona de Hadera, donde se ubica en su costa una de las centrales eléctricas más importantes de Israel, sobre las 12.20 hora local (10.20 GMT) y poco después los Bomberos reportaron impactos de metralla en esa zona que «cayeron en un área abierta».

Imágenes compartidas por el Canal 12 israelí muestran una columna de humo elevándose en la zona de Hadera, pero no se ve ningún impacto en la central eléctrica.

La Corporación Eléctrica de Israel afirmó que su infraestructura no sufrió daños tras el ataque con misiles balísticos iraníes, según informó el diario Times Of Israel.

Israel mantiene un férreo control sobre las informaciones sobre infraestructuras críticas o militares dañadas por los misiles iraníes y hasta el momento solo ha trascendido un impacto a la refinería de Haifa, una ciudad costera cercana a Hadera. EFE

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