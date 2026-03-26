Irán busca que el Consejo de D.Humanos de la ONU condene el ataque a la escuela de Minab

2 minutos

Ginebra, 26 mar (EFE).- El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, formado por 47 países, se reúne este viernes para tratar el ataque a la escuela de Minab que el 28 de febrero causó la muerte a decenas de niñas en el sur de Irán, país que espera que el debate finalice con una resolución condenatoria.

La delegación iraní, apoyada por China y Cuba, dos miembros del Consejo, pidió la celebración de este debate urgente, dos días después de otro solicitado por países árabes y que terminó con una resolución en la que se condenaron los ataques de Irán a siete países de Oriente Medio (Kuwait, Omán, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Catar y Bahréin).

La sucesión de debates con perspectivas opuestas acerca del conflicto ha sido criticada por ONG que participan como observadoras en el Consejo de Derechos Humanos, caso del International Service for Human Rights (ISHR).

«Mantener la integridad del Consejo exige que los Estados apliquen criterios objetivos en todas las situaciones y aborden sus causas profundas, con independencia del perpetrador», aseguró en un comunicado el director ejecutivo de ISHR, Phil Lynch, quien pidió «evitar enfoques parciales y adoptar una perspectiva no selectiva».

Según la ONG, el Consejo debería denunciar las violaciones, agresiones y crímenes de guerra cometidos por todas las partes, y exigir rendiciones de cuentas por esos abusos.

El ataque a la escuela de Minab, en el primer día de ofensiva israelí y estadounidense contra Irán, causó según las autoridades iraníes la muerte de al menos 168 personas, en su mayoría niñas.

De acuerdo con investigaciones preliminares, el ataque fue perpetrado por fuerzas militares de Estados Unidos.

El derecho internacional, según han recordado estos días autoridades como el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos Volker Türk, considera crímenes de guerra los ataques deliberados contra infraestructuras civiles. EFE

abc/cg