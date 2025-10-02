The Swiss voice in the world since 1935
Irán condena la interceptación de la Flotilla Sumud por Israel

1 minuto

Teherán, 2 oct (EFE).- Irán condenó este jueves la interceptación en aguas internacionales por parte de Israel de barcos de la Global Sumud Flotilla, que se dirigía a Gaza para llevar ayuda humanitaria.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, calificó en un comunicado como “una fragante violación de las leyes internacionales y un acto de terrorismo” la interceptación de las embarcaciones por las fuerzas marítimas de Israel.

El diplomático llamó a la comunidad internacional a “tomar medidas urgentes” para detener el genocidio en Gaza.

El Ministerio de Exteriores de Israel informó de que «varios barcos» de la Global Sumud Flotilla han sido «detenidos sin problema» y que sus pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí.

La flotilla, compuesta por más de 40 barcos y más de 500 voluntarios que zarparon desde costas de países mediterráneos como España, Túnez o Italia, ha sido interceptada por barcos israelíes cuando se encontraba a unas 80 millas náuticas de Gaza.

Israel controla y puede bloquear todo lo que entra y sale de Gaza (personas incluidas) desde 2006, tras la captura del soldado israelí Guilad Shalit, y sobre todo, la victoria electoral de Hamás en Gaza. EFE

