Irán confirma la muerte del comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria

1 minuto

Teherán, 1 mar (EFE).- Irán confirmó este domingo la muerte del comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Mohamad Pakpur, y el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani, en los ataques de Estados Unidos e Israel, informaron medios estatales del país persa.

Así lo informó la televisión estatal Press TV que no ofreció más detalles de la muerte de los dos altos cargos.

El anuncio de produce horas después de que se confirmase la muerte del líder supremo de Irán, Ali Jameneí, en la ofensiva militar que lanzaron ayer Estados Unidos e Israel.

Pakpur se hizo cargo del liderazgo del cuerpo militar de élite tras la muerte de su sucesor en la guerra de los 12 días de junio con Israel.

Por su parte, Shamjani estaba considerado el arquitecto de la estrategia de defensa iraní, que impulsó desde su puesto como secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán (2013-2023) y era demás consejero de Jameneí.

El político sobrevivió a la guerra de junio cuando fue atacado en su casa y pasó horas bajo los escombros, según contó entonces.

“Estoy vivo y listo para el sacrificio”, escribió en junio para anunciar que no había muerto.

La ofensiva estadounidense e israelí comenzó a primera hora del sábado contra objetivos en Teherán y otras ciudades iraníes como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro).Los ataques se han saldado por el momento con más de 200 muertes, según los cálculos de la Media Luna Roja. EFE

jlr/raa