Irán cuestiona el «paraguas de seguridad» de EEUU y pide a los vecinos expulsar sus tropas

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Teherán, 14 mar (EFE).- Irán ironizó este sábado sobre el «paraguas de seguridad» de Estados Unidos en Oriente Medio y aseguró que ha demostrado estar «lleno de agujeros», por lo que instó a los países vecinos a expulsar a sus tropas de la región.

«El tan publicitado paraguas de seguridad estadounidense ha demostrado estar lleno de agujeros y, en lugar de disuadir problemas, parece invitarlos», afirmó en X el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí.

Araqchí instó a los países vecinos a expulsar a los «agresores extranjeros», en alusión a Estados Unidos, cuestionando su capacidad para garantizar la seguridad de esos países, contra los que Irán ha lanzado misiles y drones desde el inicio de la guerra, aunque asegura que sus ataques están dirigidos contra bases estadounidenses.

El ministro añadió que ahora Estados Unidos «está suplicando a otros países —incluso a China— que le ayuden a garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz, vía marítima por donde pasa el 20 % del petróleo mundial, que se ha visto afectada por las amenazas iraníes de atacar buques de EE.UU., Israel y de sus socios.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado en los últimos días que «muchos países enviarán buques de guerra» para mantener el estrecho de Ormuz «abierto y seguro».

Además, ha indicado que Estados Unidos podría escoltar buques comerciales o petroleros por el estrecho «si es necesario» como forma de garantizar la navegación, aunque la Armada ha matizado que «todavía no está preparada».

Asimismo, después de los bombardeos estadounidenses de anoche contra objetivos militares en la isla de Jarg —corazón de la industria petrolera de la República Islámica—, Trump advirtió que podría atacar también sus instalaciones petroleras si Teherán interfiere con el paso libre de barcos. EFE

ash/mgr