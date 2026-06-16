Irán debuta en el Mundial con protestas, Cabo Verde sonroja a España y Uruguay sufre

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Tras meses de tensión, Irán debutó al fin en el Mundial el lunes con un empate a dos goles frente a Nueva Zelanda en Los Ángeles, donde hubo protestas contra el régimen iraní fuera y dentro del estadio, en una jornada en la que Cabo Verde y Arabia Saudita dieron las primeras grandes sorpresas al empatar ante dos campeonas como España y Uruguay.

En Los Ángeles, el foco del partido estaba en las protestas anunciadas por la comunidad iraní en la ciudad californiana, que concentra la mayor diáspora iraní en el mundo, de ahí que se le conozca como «Teherángeles» entre los emigrantes del país asiático.

Cientos de opositores al régimen de Teherán se concentraron en los exteriores del SoFi Stadium horas antes del pitido inicial, mostrando mensajes contra el gobierno iraní.

– «¡Nunca más ayatolás»! –

«¡Nunca más ayatolás!», «¡Libertad para Irán!», gritaron mientras exhibían la antigua bandera de Irán, la del león con la espada que existía antes de la revolución islámica que en 1979 puso en el poder al actual régimen.

También lanzaron consignas contra el Tean Melli, al que ven como un instrumento de propaganda de su gobierno.

«Este equipo no es del pueblo iraní, es del régimen», dijo Ava Amin, una estudiante de filosofía a favor de un cambio gubernamental en su país.

Las protestas se trasladaron luego al interior del estadio, donde algunos aficionados mostraron banderas prerrevolucionarias y camisetas contrarias al régimen de Teherán y abuchearon el himno antes del partido.

La participación de Irán en el Mundial 2026 fue incierta durante mucho tiempo por el conflicto desencadenado en febrero por bombardeos israelo-estadounidenses y su andadura sigue ampliamente dominada por las cuestiones geopolíticas.

– Rebelión en el Grupo H –

La jornada comenzó con la sensación de Cabo Verde, que llegó al Mundial como debutante y una de las cenicientas del torneo y le arrancó un empate sin goles a España, vigente campeona de Europa, a la que ni siquiera el bautizo de Lamine Yamal en Norteamérica 2026 lo salvó de una actuación discreta.

En Atlanta, la Roja dominó con autoridad pero se topó con un equipo africano solidario, concentrado y de gran nivel físico, salvado en un par de ocasiones por su portero Vozinha, héroe en un Mundial recién cumplidos los 40 años, que terminó entre lágrimas y elegido como mejor jugador del duelo.

– Bautizo de 25 minutos –

«No ha podido ser. Sabíamos que era un partido de paciencia. Muy rápido se han medido atrás y es difícil contra un equipo tan físico y replegado (…) Es cuestión de ajustar y mejorar en el acierto», declaró tras el partido Rodri, Balón de Oro en 2024.

Recuperado ya de su lesión, Yamal, de 18 años, tuvo 25 minutos para presentarse ante el mundo y empezó eléctrico, pero acabó contagiándose del juego cansino de la Roja y tendrá que esperar una mejor actuación para reivindicarse como la estrella que se destapó en la Eurocopa 2024.

Pese al empate decepcionante (en el primer 0-0 del Mundial), las cosas no son como se empiezan: España arrancó con un 7-0 a Costa Rica en Catar para caer en octavos… Y en 2010, perdió en el debut ante Suiza (1-0) antes de levantar la copa por única vez.

Eso mismo debe pensar Uruguay, que en su estreno en Miami sufrió para llevarse un punto en su duelo contra Arabia Saudita (1-1), gracias a un gol a diez minutos para el final del extremo del Sporting lisboeta Maximiliano Araújo.

– Salvador Araújo –

Antes de ese minuto, la Celeste sufrió durante casi una hora (entre pausas de hidratación y entretiempo) luego de que Abdulelah Al Amri abriese el marcador poco antes del descanso (41′).

Pese al empate, ante un rival que en la última edición fue capaz de ganarle a la Argentina campeona de Messi (2-1 en el primer partido de la Albiceleste), el equipo de Marcelo Bielsa dio una buena impresión, mejor en el segundo periodo, y sólo la gran actuación del portero saudita, Mohamed Al Owaiss, evitó el triunfo sudamericano.

En la Celeste no jugó su cerebro Giorgian De Arrascaeta, con una lesión muscular que le impedirá jugar, al menos, hasta el tercer partido contra España.

Horas antes del partido, su club, el Flamengo, cuestionó por boca de su presidente, Luiz Eduardo Baptista, el manejo de la lesión del cerebro uruguayo: «Conversamos con el equipo médico» de la selección uruguaya y «garantizaron que no volvería al campo antes de 15 días».

«El técnico ordenó que él volviera antes (a las prácticas), forzó la mano y el atleta acabó lastimándose. No cumplió el plan», agregó el dirigente.

Todos los partidos disputados este lunes se resolvieron con empates, ya que en el otro partido disputado, Egipto le regaló una igiualada contra Bélgica a su capitán y estrella Mohamed Salah en el día de su 34º cumpleaños.

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