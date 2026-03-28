Irán denuncia ataque de EE.UU. e Israel contra la universidad de ciencia en Teherán

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Redacción Internacional, 28 mar (EFE).- Estados Unidos (EE.UU.) e Israel bombardearon en la madrugada este sábado la Universidad de Ciencia y Tecnología en Teherán, sin víctimas mortales pero con daños materiales, denunció el centro educativo.

El Departamento de relaciones públicas de la universidad informó en un comunicado, difundido por la agencia de noticias Fars, que el bombardeo coordinado estadounidense e israelí causó daños en las instalaciones del centro educativo y «generó pánico entre los residentes de las zonas cercanas, incluidas áreas residenciales y comerciales, así como entre los pacientes del hospital próximo a la universidad».

«La Universidad de Ciencia y Tecnología de Irán condena enérgicamente el ataque contra centros científicos y universitarios, al considerarlo contrario a los principios humanos y a las leyes internacionales», denunció la misma fuente.

El pasado jueves, la agencia de noticias Mehr informó sobre un ataque contra el edificio de la Universidad Tecnológica de Isfahán, en el centro del país, que causó daños materiales pero no víctimas mortales.

El pasado 21 de marzo Ejército israelí aseguró haber atacado la Universidad Tecnológica de Malek Ashtar en Teherán, afiliada al programa nuclear iraní, subordinada al Ministerio de Defensa y sancionada por la Unión Europea.

El presidente de la Media Luna Roja iraní, Pir Hosein Kolivand, denunció este viernes que un total de 92.662 inmuebles civiles -de los cuales 71.356 son viviendas- han resultado dañados desde el inicio de la guerra de EE.UU. e Israel en territorio iraní, que cumple este sábado un mes.

Washington y Teherán han iniciado conversaciones indirectas con la mediación de Pakistán,

Trump anunció el jueves que, para dar espacio a las negociaciones, pospuso hasta el 6 de abril el ultimátum dado a Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz, o de lo contrario destruirá sus centrales eléctricas. EFE

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