Irán dice haber alcanzado un F-16 israelí, mientras Israel niega daños

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Teherán, 21 mar (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní anunció este sábado haber alcanzado un caza F-16 israelí en el espacio aéreo central de Irán, en lo que describe como la tercera aeronave israelí derribada en 22 días de guerra, mientras Israel negó que la aeronave haya resultado dañada.

“Un tercer caza enemigo del régimen sionista, de tipo F-16, fue alcanzado a las 3:45 de la madrugada (00:15 GMT) en la zona central de Irán por los sistemas avanzados de defensa aérea de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria”, indicó el departamento de relaciones públicas del cuerpo militar de élite, según informó Tasnim.

El reporte no precisó el alcance exacto de los daños ni el paradero del aparato.

Sin embargo, el Ejército israelí dijo esta mañana que, durante una actividad operativa de su Fuerza Aérea en el espacio aéreo iraní, “se identificó el lanzamiento de un misil superficie-aire hacia una aeronave israelí”.

“La tripulación actuó de acuerdo con los procedimientos operativos. La aeronave no sufrió daños y la misión se completó según lo previsto”, indicó el Ejército de Israel.

La Guardia Revolucionaria informó además de que, en los 22 días de guerra, las fuerzas iraníes han logrado “interceptar y destruir más de 200 aeronaves enemigas, entre ellas drones, aviones cisterna y cazas altamente avanzados”.

El jueves, la Guardia había informado de que un caza furtivo F-35 del Ejército de Estados Unidos fue alcanzado en el centro de Irán mediante un sistema de defensa antiaérea “moderno” de su fuerza aeroespacial.

Estados Unidos dijo que su aeronave había realizado un aterrizaje de emergencia, pero “sin problemas”, en una base regional estadounidense y que su piloto “se encuentra estable”. EFE

ash/vh