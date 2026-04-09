Irán dice que documento de cooperación firmado con Bolivia era un «acta de negociaciones»

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La Paz, 9 abr (EFE).- La Embajada de Irán en Bolivia aclaró este jueves que el documento sobre temas de defensa firmado con Bolivia en 2023 era un «acta de negociaciones» y no un convenio, ni un acuerdo «vinculante», después de que el Gobierno de Rodrigo Paz informase sobre la cancelación del mismo.

La embajada iraní señaló en un comunicado de prensa que «no ha existido ningún acuerdo de cooperación militar vinculante» con Bolivia «que fuera objeto de anulación o cancelación alguna».

Según esa representación diplomática, durante la visita a Teherán en 2023 del entonces ministro boliviano de Defensa, Edmundo Novillo, el país suramericano manifestó «sus necesidades en materia de lucha contra el contrabando y vigilancia fronteriza», mientras que Irán «presentó sus capacidades técnicas» en esas áreas.

Esto se plasmó en un «acta de negociaciones», un instrumento que, indicó la embajada, «únicamente refleja la voluntad y el interés mutuo sobre una materia específica, sin generar obligaciones ni compromisos vinculantes para las partes» y que «en ausencia de un seguimiento posterior (…) carece de efecto por sí mismo».

Por esto, Irán sostuvo que el texto firmado con Bolivia en 2023 «corresponde al nivel más básico de los instrumentos de interlocución bilateral» y «únicamente expresa la intención» del entonces Gobierno boliviano «sobre un determinado tema, careciendo de exigibilidad, obligación, compromisos o efectos posteriores».

La embajada iraní también ratificó su «más plena disposición para desarrollar cualquier forma de cooperación en beneficio de los intereses del pueblo boliviano».

En la víspera, el ministro de Defensa de Bolivia, Marcelo Salinas, dijo a los medios que «hace aproximadamente cuatro meses» el «convenio de cooperación militar» con Irán «ha sido denunciado».

El ministro agregó que los acuerdos con ese país «han sido simplemente concluidos y no existen más».

Desde su llegada al poder, el 8 de noviembre pasado, el presidente Rodrigo Paz ha cuestionado la relación de Bolivia con Irán, Venezuela, Nicaragua y Cuba, países aliados de los gobiernos de Luis Arce (2020-2025) y Evo Morales (2006-2019).

Al contrario, el Gobierno de Paz ha logrado acuerdos para la reanudación de relaciones diplomáticas con Estados Unidos e Israel, naciones que estuvieron distanciadas de los exmandatarios de izquierda. EFE

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