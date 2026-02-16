Irán dice que EEUU se ha vuelto más «realista» antes de nuevas negociaciones en Ginebra

Irán afirmó este lunes que la postura de Estados Unidos sobre su programa nuclear se ha vuelto «más realista», un día antes de una segunda ronda de conversaciones indirectas en Ginebra.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, llegó a Suiza antes de una nueva ronda de negociaciones indirectas con Washington, el mismo día en que los Guardianes de la Revolución iniciaron maniobras militares en el estratégico estrecho de Ormuz, un paso clave para el tránsito de petróleo y gas.

«Una evaluación cauta es que (…) la postura de Estados Unidos sobre la cuestión nuclear iraní se ha vuelto más realista», declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqai, citado por la agencia oficial de noticias IRNA.

Según Teherán, las conversaciones mediadas por Omán se celebrarán el martes en Suiza.

Washington está presionando para que se aborde también la cuestión de los misiles balísticos de Irán y su apoyo a grupos armados en la región.

Los ejercicios militares de los Guardianes de la Revolución, el brazo ideológico del ejército iraní, tienen como objetivo preparar a este cuerpo ante «posibles amenazas militares y de seguridad» en el estrecho, informó la televisión estatal iraní.

Políticos iraníes han amenazado repetidamente con bloquear el estrecho, una vía marítima estratégica por la que pasa aproximadamente el 20% del petróleo mundial.

Teherán y Washington reiniciaron las negociaciones este mes, después de que las conversaciones anteriores fracasaran cuando Israel lanzó una campaña de bombardeos sin precedentes contra Irán el pasado mes de junio.

«Tenemos la esperanza de que haya un acuerdo» dijo el lunes el secretario de Estado, Marco Rubio.

Existe una gran incertidumbre sobre el destino de las reservas de más de 400 kilos de uranio enriquecido al 60% que tiene Irán, vistos por última vez en junio por los inspectores del organismo internacional de vigilancia nuclear en junio.

– Reunión con el OEIA –

«El ministro de Relaciones Exteriores ha llegado a Ginebra al frente de una delegación diplomática y técnica para participar en la segunda ronda de la negociación nuclear», escribió el canal estatal iraní IRIB en Telegram.

Antes de las negociaciones, el canciller Araqchi, se reunió en Ginebra este lunes con el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OEIA), el argentino Rafael Grossi, que calificó el encuentro de «exhaustivo» en un mensaje en X.

Araqhchi tiene previsto mantener conversaciones con sus homólogos suizo y omaní, así como con otros funcionarios internacionales, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

«Estoy en Ginebra con ideas reales para lograr un acuerdo justo y equitativo. Lo que no está sobre la mesa es la sumisión ante las amenazas», dijo en X.

Washington está representado por el emisario para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, confirmó la Casa Blanca el domingo.

Estas últimas conversaciones se producen tras las repetidas amenazas de Trump de emprender acciones militares contra Teherán, primero por la mortífera represión de las protestas antigubernamentales en Irán y, más recientemente, para presionar para un acuerdo sobre el programa nuclear.

Varios países occidentales acusan a Irán de buscar fabricar una bomba atómica, algo que Teherán niega.

«Si vemos sinceridad por su parte [la estadounidense], estoy seguro de que estaremos en el camino de lograr un acuerdo», afirmó a la BBC el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán Mayid Tajt Ravanchi.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró el domingo que cualquier acuerdo debe incluir la eliminación de todo el uranio enriquecido de Irán, así como de la capacidad de Teherán para enriquecer más.

