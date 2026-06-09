Irán e Israel suspenden sus hostilidades pero las amenazas persisten

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Israel e Irán anunciaron el lunes la suspensión de las hostilidades, después de haberse atacado directamente por primera vez desde que comenzó un frágil alto el fuego en la guerra en Oriente Medio.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que «el fuego en ese frente está controlado», horas después de que Teherán declarara que había cesado su acción militar.

La república islámica lanzó misiles el domingo en respuesta a la guerra que Israel mantiene en Líbano contra su grupo aliado Hezbolá. El Estado hebreo respondió con ataques, a pesar de los esfuerzos del presidente estadounidense, Donald Trump, por disuadir a Netanyahu.

La represalia desencadenó otra ronda de misiles iraníes, antes de que Teherán anunciara que suspendería las hostilidades.

Irán ha tratado de extender a Líbano su tregua con Estados Unidos, vigente desde el 8 de abril a pesar de repetidos ataques de ambas partes.

Precisamente, Teherán amenazó el lunes con atacar de nuevo a Israel si este persistía con sus agresiones en territorio libanés, mientras que Netanyahu advirtió que si Irán «comete el error de reanudar los ataques», su país responderá «con toda la fuerza».

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha insistido en que la campaña en Líbano continuará de todos modos.

Dijo que Israel golpeará los suburbios del sur de Beirut, dominados por Hezbolá, en represalia por cada bombardeo del grupo contra el norte de Israel.

Trump, quien según reportes de la prensa se muestra cada vez más exasperado con Netanyahu, había instado a ambas partes a dejar de «disparar».

Incluso dijo que las «negociaciones finales» hacia la paz seguirán adelante «salvo que la ignorancia o la estupidez se interpongan en el camino».

El primer ministro israelí, sin embargo, declaró que le había dicho a Trump que «Israel tiene pleno derecho a la autodefensa».

– Ataques mortales en Líbano –

Irán lanzó casi 30 misiles contra Israel durante la noche, según el ejército israelí, e Israel atacó objetivos militares en la república islámica.

No se han reportado víctimas tras el intercambio de fuego.

Pero la violencia continuó el lunes en Líbano, donde un ataque israelí mató a cinco personas en la milenaria ciudad de Tiro.

Otro en el distrito de Nabatieh dejó siete fallecidos y un tercero en Marwanieh acabó con la vida de dos, informó el Ministerio de Salud libanés.

El ejército israelí afirmó que había identificado proyectiles lanzados contra sus soldados que operaban en el sur libanés, algunos de los cuales fueron interceptados, mientras que uno cayó cerca de las tropas sin causar víctimas.

La madrugada de este martes, informó que derribó un «objeto aéreo sospechoso» procedente de Yemen, donde operan los rebeldes hutíes, otro grupo también proiraní, sin que se reportaran heridos.

– Calma en Teherán –

El lunes en Teherán, había pocos indicios de un posible retorno a la guerra, con las terrazas de los cafés repletas.

El tráfico parecía más ligero de lo habitual para un día de semana, lo que sugiere que algunas personas se habían quedado en casa y también había mucha más gente haciendo fila en las gasolineras.

Maryam, de 41 años, que trabaja en contaduría en Teherán, describió «una sensación de incertidumbre y confusión».

«No sabes si va a haber una guerra, ni sabes si el acuerdo de paz va a durar. Nada está claro. La gente está frustrada», dijo.

Mientras tanto, los residentes de Tel Aviv se dirigieron a los refugios al sonar las sirenas.

«Espero que sea breve, pero nunca se sabe. La última vez pensamos que sería breve y luego duró un mes, así que no sé», dijo Jonathan Ariel, de 30 años.

En otro signo de calma, las agencias de noticias iraníes informaron este martes temprano que el aeropuerto internacional de la capital Teherán, cerrado debido a los nuevos lanzamientos de misiles, reabrió.

– Aún en la mesa de negociaciones –

El intercambio de disparos entre Irán e Israel se produjo en un momento crítico para los esfuerzos diplomáticos, en los que participa Pakistán como mediador.

El portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, advirtió ante la prensa el lunes por la mañana que la diplomacia continúa haciendo su trabajo, aunque podría verse afectada por los combates.

Mientras hablaba en el Ministerio de Exteriores, una enorme explosión sacudió el edificio, seguida de repetidos estallidos que se cree que provenían de sistemas de defensa aérea, informó un reportero de la AFP.

El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, visitó Teherán para entregar lo que describió como una «carta especial» al líder supremo, Mojtaba Jamenei, según la televisión estatal.

El presidente iraní, Masud Pezehskian, publicó en la red social X que Teherán seguía «en la mesa de negociaciones».

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