Irán ejecuta a dos hombres por protestas antigubernamentales

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Las autoridades iraníes ejecutaron el martes a dos hombres que habían sido condenados por su implicación en las protestas antigubernamentales que alcanzaron su apogeo en enero, afirmó el poder judicial.

«Las sentencias de muerte de Javad Zamani y Abolfazl Saedi, líderes armados del intento de golpe de Estado de enero de 2026, fueron ejecutadas», informó el medio oficial del poder judicial, Mizan Online.

Ambos fueron condenados por «la destrucción deliberada de bienes públicos y privados con la intención de enfrentarse al sistema de la República Islámica de Irán», agregó.

El país intensificó las ejecuciones desde los ataques de Estados Unidos e Israel que desencadenaron la guerra en Oriente Medio el 28 de febrero.

Entre los reos condenados había personas acusadas de colaborar con el enemigo, pero también opositores o personas que participaron en las protestas de diciembre y enero.

Las autoridades iraníes consideraron esas manifestaciones como «disturbios instigados desde el extranjero».

Irán es el país que más personas ejecuta anualmente después de China, según organizaciones de derechos humanos.

El lunes, Naciones Unidas afirmó que Teherán había ejecutado al menos a 40 personas, incluidos 18 manifestantes, desde comienzos de 2026.

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