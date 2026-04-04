Irán ejecuta a otros dos presos vinculados a un grupo opositor prohibido

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El Cairo, 4 abr (EFE).- Las autoridades iraníes han ejecutado a otros dos presos, identificados como Vahid Bani Amerian y Abolhassan Montazer, que formaban parte de la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (MEK, en inglés), considerada terrorista por Teherán, anunciaron este sábado la agencia Mizan del Poder Judicial y el grupo opositor.

Mizan tildó a los dos ejecutados como «terroristas» pertenecientes al MEK que «llevaban a cabo misiones en consonancia con las órdenes del enemigo invasor».

Ambos «fueron ahorcados tras ser juzgados y que el Tribunal Supremo confirmara la sentencia», apunta la agencia.

Estos ajusticiamientos se producen en el contexto de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

Por otra parte, el MEK indicó en un comunicado que Irán «está acelerando rápidamente su campaña de terror avalado por el Estado contra los disidentes»

Estas ejecuciones se producen inmediatamente después de un sangriento periodo de 48 horas, los días 30 y 31 de marzo de 2026, en el que las autoridades ahorcaron a otros cuatro miembros del MEK, se apunta en la nota.

Las autoridades iraníes ejecutaron el 19 de marzo a los tres primeros presos condenados por su participación en las protestas de enero, en las que supuestamente mataron a dos agentes de seguridad.

MEK es un grupo opositor fundado en 1965 contra el entonces sah Mohamad Reza Pahlaví, y tras la Revolución Islámica de 1979, chocó con el nuevo gobierno iraní y se exilió.

Las autoridades iraníes han vinculado al MEK con redes de financiación y logística en el extranjero, y han anunciado detenciones de personas acusadas de colaborar con la organización.

Al mismo tiempo, el grupo y sus aliados en el exilio denuncian una intensificación de las ejecuciones y la represión en Irán contra opositores vinculados a sus filas.

Irán es uno de los principales países del mundo en número de ejecuciones y en 2025 ahorcó a 1.500 personas, según datos de la ONU, lo que representa un aumento del 50 % de ahorcados respecto al año anterior.EFE

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