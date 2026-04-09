Irán insiste en que Líbano forma parte de la tregua y avisa de fuertes respuestas

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Teherán, 9 abr (EFE).- El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, insistió este jueves en que el Líbano forma parte de la tregua acordada con Estados Unidos y advirtió de que las violaciones del alto el fuego tendrá fuerte respuesta.

“Líbano y todo el Eje de la Resistencia, como aliados de Irán, forman parte indisoluble del alto el fuego. (Punto 1 de la propuesta de 10 puntos)”, dijo en X Qalibaf, una de las figuras políticas más fuertes en Irán en estos momentos.

El político y ex guardia revolucionario avisó de que las violaciones del “alto el fuego tendrán costes explícitos y fuertes respuestas”.

“Detengan el fuego inmediatamente”, dijo sobre los ataques de Israel contra el Líbano que ayer causaron más de 200 muertos.

Irán y Estados Unido acordaron anoche un alto el fuego de dos semanas en las que negociarán el fin de una guerra que comenzó el 28 de febrero.

Pero horas después del acuerdo, Israel lanzó una dura ofensiva contra el Líbano ante las críticas de Irán que insiste en que el Líbano forma parte de la tregua.

Estados Unidos ha negado por su parte Líbano forme parte de ese acuerdo.

Esta previsto que los dos rivales se reúnan el sábado en Islamabad para negociar el fin de la guerra mientras continúa la frágil tregua. EFE

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