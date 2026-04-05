Irán lanza 6 andanadas de misiles a Israel este domingo, con un impacto directo en Haifa

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Jerusalén, 5 abr (EFE).- Irán lanzó este domingo seis andanadas de misiles hasta las 19.00 hora local (14.00 GMT) dirigidas a ciudades del norte y sur de Israel, la sexta de las cuales resultó en un impacto directo en un edificio residencial de la ciudad de Haifa con al menos cuatro heridos.

Las alarmas antiaéreas en las zonas cercanas a la frontera con el Líbano sonaron además múltiples veces por proyectiles del grupo chií libanés Hizbulá, uno de los cuales causó seis heridos leves.

Durante la madrugada, las sirenas se activaron en la zona Bersheeba, una ciudad ubicada en el desierto del Néguev (sur) objetivo constante de los ataques iraníes por la proximidad de objetivos militares y estratégicos.

También lo hicieron en el norte, en una zona que engloba la ciudad costera de Haifa, objetivo constante de ataques durante las cinco semanas de guerra contra Irán, dos de los cuales lograron impactar en su refinería sin causar daños importantes.

Durante el día, Irán lanzó tres ataques más con misiles de nuevo a Haifa y a Bersheeva, y uno de ellos dirigido al sur impactó en el polígono industrial de Neot Hovav, causando daños menores a una fábrica, según informaron los Bomberos de Israel.

El último fue a pasadas las 18.00 horas, cuando sonaron las alarmas tanto en el norte como en el sur y un misil que no fue interceptado cayó de lleno en un edificio residencial de Haifa.

El servicio israelí de emergencias Estrella de David Roja (Maguén David Adom, MDA) indicó que el edificio golpeado tiene siete plantas y detalló que entre los cuatro heridos se encontraba un hombre de 82 años, en estado grave debido a la caída de escombros.

Hasta las 19.00 hora local, no se registró ningún ataque iraní a la región del centro del país que incluye Tel Aviv y Jerusalén, blanco constante de los misiles del país persa.

Durante todo el domingo, sonaron además las alarmas en varias ocasiones en las localidades del norte fronterizas con el Líbano, país que Israel ataca a diario por aire y por tierra para acabar con la milicia chií Hizbulá.

En una de ellas, un proyectil proveniente del país vecino impactó en la localidad de Deir Al Asad, informaron medios israelíes, causando seis heridos leves según los servicios de emergencias.

La censura israelí no permite publicar los lugares de impacto de misiles cuando caen en infraestructuras críticas o militares, por lo que los servicios de emergencias israelíes suelen reportar solo cuando caen en zonas civiles.

En Israel, los misiles iraníes y proyectiles de Hizbulá han dejado 19 muertos desde que comenzó la ofensiva al país persa el pasado 28 de febrero, según el último reporte del MDA. EFE

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