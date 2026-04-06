Irán lanza nuevos ataques y advierte de represalias «devastadoras» tras las amenazas de Trump

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Irán lanzó el lunes nuevos ataques contra Israel y los países del Golfo y advirtió de represalias «devastadoras» si el presidente estadounidense, Donald Trump, cumple su amenaza de destruir infraestructuras civiles.

Más de un mes después del inicio de la guerra de Oriente Medio, que ha causado miles de muertos y ha sacudido la economía mundial, Teherán volvió a lanzar misiles y drones contra Israel, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos.

En Israel, los bomberos indicaron el lunes haber hallado a dos personas muertas bajo los escombros de un edificio alcanzado por un misil iraní la víspera en Haifa, en el norte del país. Otras dos personas están desaparecidas.

El Ejército israelí, por su parte, dijo haber llevado a cabo una nueva serie de ataques contra Teherán.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, anunciaron el lunes la muerte de su jefe de inteligencia en un bombardeo al amanecer.

«El general Majid Jademi (…) murió como mártir en el ataque terrorista criminal del enemigo estadounidense-sionista», afirmaron en su canal de Telegram.

En la capital iraní, una instalación de gas resultó dañada por un ataque, lo que privó de suministro a una parte de la ciudad, según la televisión estatal Irib. La universidad adyacente también sufrió daños.

Según los medios iraníes, también se produjeron varios ataques en barrios residenciales de Teherán, donde ocho hospitales tuvieron que ser evacuados.

Y en Qom, en el centro del país, cinco personas murieron en un ataque contra un barrio residencial, indicó la agencia Tasnim.

Tras las amenazas del presidente Donald Trump de atacar infraestructuras civiles, el viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Kazem Gharibabadim, denunció posibles «crímenes de guerra».

Por su parte, el mando militar iraní advirtió en un comunicado que «si los ataques contra objetivos civiles continúan, las próximas fases de nuestras operaciones ofensivas y de represalia serán mucho más devastadoras y extensas».

El conflicto, desencadenado el 28 de febrero por un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, no muestra signos de desescalada, con ataques a diario y amenazas constantes de ambas partes.

«Abran el jodido estrecho, locos bastardos, o vivirán en el infierno. ¡YA LO VERÁN!», escribió el domingo Trump en su plataforma Truth Social, fijando para el miércoles a las 00H00 GMT un nuevo ultimátum para que reabra el estrecho de Ormuz.

Este vía es crucial para el transporte de hidrocarburos y su cierre, desde que empezó la guerra, ha disparado el precio del petróleo y desestabiliza la economía mundial.

Sin embargo, la fuerza naval de los Guardianes de la Revolución afirmó el lunes que está preparando un «nuevo orden» en el Golfo y que las condiciones en el estrecho de Ormuz «nunca volverán a su anterior estatus, sobre todo para Estados Unidos e Israel».

– Petróleo a 110 dólares –

Trump considera haber alcanzado los objetivos militares en Irán y amenaza ahora con atacar infraestructuras civiles, como puentes y centrales eléctricas, si el Irán no reabre Ormuz.

«Toda nuestra región arderá porque insisten en seguir las órdenes de [Benjamin] Netanyahu», el primer ministro israelí, señaló el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

Las amenazas continúan agitando los mercados y tanto el precio del barril de Brent como el de WTI, las dos principales variedades de oro negro, oscilaban el lunes en torno a los 110 dólares por barril.

Por su parte, Rusia, Arabia Saudita y otros seis miembros del cartel petrolero OPEP+ decidieron aumentar de nuevo sus cuotas de producción a partir de mayo.

El aumento de los precios de la energía tiene repercusiones en todo el mundo, como en Egipto, que ha impuesto un toque de queda comercial a las 21H00 los días laborables y a las 22H00 los fines de semana.

«Parece que estemos reviviendo el periodo del covid», comentó resignado Alí Haggag, vendedor en una tienda de ropa, ahora sin clientes.

Según estimó en X Danny Citrinowicz, analista de seguridad y exexperto de los servicios de inteligencia israelíes, la perspectiva de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, «al menos en las condiciones actuales, es casi inexistente».

En los países del Golfo, golpeados a diario por Irán, Kuwait afirmó el lunes haber sido blanco de ataques con misiles y drones, que dejaron seis heridos, y Emiratos Árabes Unidos informó de un herido por la caída de restos de drones interceptados por la defensa antiaérea.

En Líbano, el otro gran frente de la guerra, el grupo proiraní Hezbolá reivindicó nuevos lanzamientos de cohetes hacia Israel.

El domingo, el ejército israelí continuó bombardeando la periferia sur de Beirut, considerada un bastión de Hezbolá. Un ataque cerca de un hospital causó al menos cinco muertos y otro mató a tres personas al este de la capital libanesa.

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