Irán negocia con Omán un “protocolo” para transitar por el estrecho de Ormuz

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Teherán, 6 abr (EFE).- Irán negocia con Omán un procedimiento para “el tránsito seguro” de embarcaciones por el estrecho de Ormuz, bloqueado por Teherán por la guerra con Estados Unidos e Israel.

“El objetivo de estas conversaciones es examinar un protocolo y un procedimiento para el tránsito seguro de embarcaciones por el estrecho de Ormuz”, dijo este lunes en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

Bagaei indicó que ayer los dos países mantuvieron una nueva reunión al respecto de viceministros de Asuntos Exteriores y expresó su creencia de que alcanzarán un acuerdo pronto.

Irán y Omán son los dos países con costa con el estrecho de Ormuz, el estratégico paso por el que transita el 20 % del petróleo mundial.

La República Islámica ha bloqueado el paso desde el comienzo de la guerra, el pasado 28 de febrero, con Estados Unidos e Israel y solo permite el tránsito de algunos buques de países aliados.

La agencia Fars informó de que ayer solo transitaron por el paso 15 buques, frente al casi centenar diario habitual antes de la guerra.

Teherán quiere formalizar este control del estrecho con la promulgación de una ley que establezca el pago de peajes para transitar por allí y que prohibiría el paso de buques estadounidenses e israelíes.

El bloqueo del estrecho ha disparado el precio del petróleo, entre otros productos, y ha llevado al presidente estadounidense, Donald Trump, a emitir un ultimátum a Irán para reabrirlo.

Tras ampliar el plazo varias veces, el ultimátum vence a las 20:00 horas del martes 7 en Washington (00:00 GMT del miércoles 8) y tras ello Trump ha asegurado que atacará infraestructuras energéticas y puentes. EFE

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