Irán niega que Mojtaba Jameneí se encuentre en Rusia para tratarse las heridas recibidas

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Moscú, 17 mar (EFE).- Las autoridades iraníes negaron hoy que el nuevo líder supremo del país, Mojtaba Jameneí, se encuentre en Rusia para ser tratado de las heridas recibidas durante los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Teherán.

«Las noticias de hoy sobre el traslado a Rusia del líder supremo de la revolución para su tratamiento médico son una nueva guerra psicológica. El líder iraní no tiene por qué huir y esconderse en refugios. Su lugar está en las calles junto a su pueblo», escribió en ruso en su cuenta de X el embajador iraní en Moscú, Kazem Jalali.

Los medios oficiales rusos, como la agencia TASS y varios periódicos, reprodujeron inmediatamente el desmentido del diplomático iraní.

Previamente, el periódico kuwaití Al Jarida escribió que Jameneí habría sido trasladado en secreto a Moscú en un avión militar ruso para ser operado de las heridas recibidas.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ya dejó el lunes sin comentarios dichas informaciones en su tradicional rueda de prensa telefónica diaria.

La suerte y el paradero de Jameneí son un misterio tanto para los iraníes como para los observadores extranjeros, ya que desde su nombramiento no ha realizado ninguna aparición pública.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que el nuevo líder supremo podría estar muerto.

«No lo hemos visto en absoluto, así que no sabemos si está muerto o no», dijo en una comparecencia de prensa en la Casa Blanca.

Añadió que «mucha gente dice que está desfigurado y que perdió una pierna y que resultó muy herido (…) nadie lo ha visto, lo cual es muy inusual».

El Pentágono afirmó la semana pasada que el nuevo líder supremo resultó «herido» y posiblemente «desfigurado» en los bombardeos en los que murió su padre, Alí Jameneí.

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó este martes que Jameneí «debería dar la cara» porque «la situación empieza a ser embarazosa para este régimen».

Israel dijo haber matado anoche en un ataque al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani.

El primer mensaje de Jameneí como líder supremo fue un comunicado escrito emitido el jueves en el que, sin mostrar su rostro, llamó a mantener cerrado el estrecho de Ormuz y prometió que «la sangre de los mártires será vengada».

Hace una semana el presidente ruso, Vladímir Putin, felicitó a Mojtaba Jameneí por su nombramiento como máximo líder de la república islámica.

En su momento, el jefe del Kremlin tachó de «cínico asesinato» la muerte de Alí Jameneí, con el que se reunió en el pasado. EFE

mos/ah