Irán no ha solicitado a Rusia ayuda militar o suministro de armas, según el Kremlin

1 minuto

Moscú, 5 mar (EFE).- Rusia no ha recibido solicitud de ayuda alguna de Irán, incluyendo pedidos de armamentos, tras los ataques de Estados Unidos e Israel a la nación persa, declaró hoy el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

«En este caso no ha habido solicitud alguna por parte de Irán», dijo durante su rueda de prensa telefónica diaria.

Señaló que la posición consecuente de Rusia respecto al conflicto en Irán «es bien conocida por todos» y subrayó que «no hay ningún cambio al respecto».

El pasado lunes Peskov expresó su decepción con que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán con la mediación de Omán de la semana pasada desembocaran en una «agresión directa» contra la república islámica.

«Por supuesto, aquí podemos expresar nuestra profunda decepción con que (…) la situación degradara, de todas formas, en una agresión directa», dijo.

Rusia, que se ha limitado a expresar el apoyo político a la nación persa y a condenar el asesinato del líder supremo iraní, Sayyid Ali Jameneí, y sus familiares, tampoco acudió en su ayuda cuando fue atacada por EE.UU. e Israel a mediados de 2025, aunque Teherán suministró drones y equipo militar a Moscú para su campaña militar en Ucrania.EFE

