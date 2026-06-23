Irán no planea permitir inspecciones del OIEA de sus plantas nucleares atacadas

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Teherán, 23 jun (EFE).- Irán afirmó este martes que no planea que el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) realice inspecciones a las instalaciones nucleares iraníes dañadas en la guerra.

«No ha habido ninguna reunión con el director general del OIEA, Rafael Grossi, ni existe ningún plan para que el organismo realice inspecciones en las instalaciones nucleares iraníes dañadas», dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, un día después de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, afirmase que el país persa había accedido a nuevas inspecciones.

Bagaei indicó que no existe un protocolo para las inspecciones de instalaciones nucleares dañadas, algo que Teherán ha reiterado desde los bombardeos de junio del año pasado contra sus principales centros atómicos de Fordo, Isfahan y Natanz.

«Nosotros, como Estado miembro del Tratado de No Proliferación Nuclear y como país comprometido con los acuerdos de salvaguardias, continuaremos siguiendo el procedimiento habitual, y creo que ese procedimiento habitual es bastante claro», aseveró.

Vance aseguró ayer que Irán ha aceptado que entren en el país inspectores del OIEA como parte de las negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio, pero no explicó para qué exactamente.

Irán limitó tras la guerra con Israel en junio de 2025 el acceso de los inspectores de la agencia nuclear de la ONU a los lugares atacados, pero si han tenido acceso a la planta nuclear de Bushehr, que genera electricidad bajo supervisión rusa, y al Reactor de Investigación de Teherán.

Pero no se han permitido las inspecciones a las instalaciones de Fordo, Isfahan y Natanz, atacadas por Israel y Estados Unidos en 2025, y se desconoce el paradero de unos 440 kilos de uranio enriquecido al 60 %, nivel cercano al nuclear.

Irán y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento la semana pasada para reabrir Ormuz y poner fin a la guerra, y ahora negocian el programa nuclear iraní. EFE

ash-jlr/ah