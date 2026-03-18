Irán promete venganza después de que Israel mata a otro alto cargo

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Irán sufrió un nuevo golpe a su cúpula con la muerte del ministro de Inteligencia en un bombardeo de Israel y el líder supremo, Mojtaba Jamenei, advirtió que los responsables pagarán por la sangre derramada tras una serie de asesinatos de altos mandos.

Israel mató el miércoles al ministro de Inteligencia Esmail Jatib, un día después de anunciar que abatió al poderoso e influyente jefe del Consejo Superior de Seguridad Nacional, Alí Larijani.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, informó que Jatib fue «eliminado» en un bombardeo nocturno y anunció que su gobierno dio carta blanca a su ejército para abatir a cualquier dirigente de la república islámica en el punto de mira y los militares afirmaron que no detendrán su campaña para eliminar a altos mandos.

El régimen iraní advirtió por su parte que nadie escapará a las consecuencias de la guerra que libra contra Israel y Estados Unidos, que impacta con fuerza al sector energético de Irán y de los países del Golfo, y que volvió a disparar los precios del petróleo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, está en una pugna con sus aliados para que lo ayuden en una misión militar para reabrir el estrecho de Ormuz, una vía bloqueada por Irán por donde solía transitar una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos.

Mojtaba Jamenei, quien aún no ha aparecido en público desde que asumió el cargo unos días después del asesinato de su padre al inicio de la guerra, prometió que «cada gota de sangre derramada tiene su precio, y los asesinos criminales de estos mártires tendrán que pagarlo pronto».

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, advirtió este miércoles que los ataques contra infraestructuras energéticas pueden tener «consecuencias incontrolables», después de que el inmenso yacimiento de gas SouthPars-North Dome fuera blanco de un ataque.

– «Ola de repercusiones mundiales» –

Una multitud se congregó en el centro de Teherán este miércoles para el funeral de Larijani y Gholamerza Soleimani, líder de la fuerza paramilitar Basij, en el que también se homenajeó a los más de 80 marinos de la fragata hundida por un submarino de Estados Unidos hace dos semanas, frente a las costas de Sri Lanka.

Los ataúdes fueron cubiertos con banderas iraníes en una procesión, mientras los dolientes caminaban al lado, portando retratos del fallecido Jamenei y golpeándose el pecho, un gesto tradicional de luto en la cultura chiita.

El canciller iraní, Abás Araqchi, aseguró en X que «la ola de repercusiones mundiales no ha hecho más que empezar y golpeará a todo el mundo, sin distinción de riqueza, creencias o raza».

Los Guardianes de la Revolución se jactaron de unos bombardeos que dejaron al menos dos muertos en la zona de Tel Aviv este miércoles y prometieron «vengar la sangre» de los mandos iraníes asesinados.

Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, afirmó que el gobierno de Irán ha sufrido duros golpes y quedó debilitado, aunque sigue «intacto».

– Nueva escalada del petróleo –

Irán bombardea a diario instalaciones petroleras y gasísticas en el Golfo, lo que empujó los precios del petróleo por encima de los 100 dólares.

Un ataque israeloestadounidense al yacimiento de South Pars-North Dome, la reserva de gas conocida más grande del mundo, que se extiende entre Irán y Catar, reforzó esta tendencia que genera preocupación por las posibles repercusiones en la economía global.

El presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, declaró que ante los bombardeos contra las instalaciones energéticas, «rige la ley del ojo por ojo y comienza un nuevo nivel de confrontación».

De su lado, Trump arremetió el martes contra sus aliados, que han tomado distancia de la guerra y descartan ayudar a escoltar barcos cisternas por el estrecho de Ormuz.

Después, sugirió este miércoles que podría dejarlos solos para presionarlos y afirmó que Estados Unidos no necesita el estrecho, así que podría «dejar que los países que lo usan» encuentren una solución.

Para contener el aumento del precio de la gasolina provocado por la guerra, Washington anunció una exención de 60 días a la Ley Jones, y permitir que embarcaciones con bandera extranjera puedan transportar carga entre puertos estadounidenses. Además, emitió también una licencia para autorizar ciertas transacciones entre entidades estadounidenses y la empresa petrolera estatal de Venezuela, PDVSA.

– «Te rompe el corazón» –

En otro frente de la guerra, Israel volvió a bombardear Beirut, un ataque que dejó una docena de muertos. Desde que el movimiento libanés proiraní Hezbolá atacó Israel para vengar la muerte de Jamenei, Líbano registra 968 muertos.

En el centro de Beirut, el ruido de los bombardeos «fue aterrador», dijo Saleh, una mujer de 29 años, que fue desplazada al centro de la capital desde la periferia sur.

Los niños «empezaron a llorar y a entrar en pánico, te rompe el corazón», contó.

En el sur, un atasco que parecía sin fin se extendió por la costa de las áreas bombardeadas.

Nidal Ahmad Chokr, de 55 años, huyó de su hogar de Jibchit el martes cuando se intensificaron los bombardeos.

«Los panaderos murieron mientras hacían el pan» en la plaza del pueblo y los trabajadores municipales «fueron martirizados» mientras trabajaban.

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