Irán reabre con Ormuz, pero amenaza con cerrarlo de nuevo por el bloqueo naval de EE.UU.

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Teherán, 17 abr (EFE).- Irán reabrió este viernes el estrecho de Ormuz tras el comienzo de la tregua en el Líbano, pero amenazó con cerrarlo de nuevo si Estados Unidos mantiene el bloqueo naval sobre este país, tal y como anunció el presidente estadounidense, Donald Trump.

«En consonancia con el alto el fuego en el Líbano, se declara totalmente abierto el paso de todos los buques mercantes por el estrecho de Ormuz durante el resto del periodo de alto el fuego», dijo en X el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí.

El jefe de la diplomacia iraní matizó que el tránsito se debe realizar por la ruta previamente anunciada y que transita a través de la isla de Larak.

Araqchí, sin embargo, no explicó si se refería al alto el fuego acordado con Estados Unidos y que finaliza este miércoles o al cerrado ayer entre Líbano e Israel y que se prolongará durante 10 días tras unas negociaciones mediadas por Washington.

El fin de las hostilidades en el Líbano era una de las diez condiciones iraníes del alto el fuego alcanzado por Irán y Estados Unidos el pasado día 8, pero Israel continuó atacando el territorio libanés a pesar de ello, en unos bombardeos en los que han muerto más de 2.200 personas, según las autoridades libanesas.

Al mismo tiempo, Teherán se comprometió a permitir la navegación de buques por Ormuz como parte del acuerdo con Washington, pero de hecho el tránsito de barcos disminuyó tras la entrada en vigor de la tregua.

El mensaje de Araqchí provocó un descenso del precio del petróleo y una subida en las bolsas en todo el mundo.

A pesar del anuncio iraní, Trump afirmó que Estados Unidos mantendrá el bloqueo naval a los buques que entren o salgan de puertos iraníes hasta que haya un acuerdo, el cual ordenó tras el fracaso de las conversaciones del pasado fin de semana en Islamabad.

«El estrecho de Ormuz está completamente abierto y listo para el comercio y el tránsito libre, pero el bloqueo naval se mantendrá en pleno vigor y efecto en lo que respecta a Irán, únicamente hasta que nuestra negociación con Irán se complete al 100 %», escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

Como respuesta a ello, medios iraníes vinculados con la Guardia Revolucionaria afirmaron que si Estados Unidos cumple esa amenaza, la República Islámica cerrara de nuevo el paso.

«Si se mantiene el bloque marítimo (estadounidense) se considerará una violación del alto el fuego y el tránsito por el estrecho de Ormuz se cerrará», indicaron las agencias Fars y Tasnim, ambas vinculadas con la Guardia Revolucionaria iraní, que citaron fuentes cercanas al Consejo Supremo de Seguridad Nacional.

Tras la falta de acuerdo en Islamabad, altos cargos paquistaníes que ejercen de intermediarios tratan de que se celebre una segunda ronda en busca de un acuerdo de paz.

El jefe del Ejército paquistaní, mariscal Asim Munir, realizó en los últimos días una visita a Teherán, donde se ha reunido con altos cargos iraníes, en medio de las especulaciones de una ampliación del alto el fuego.

Trump, sin embargo, dijo ayer que no ve necesario prorrogar el vigente alto el fuego con Irán porque cree que Washington y Teherán podrían alcanzar pronto un acuerdo de paz. EFE

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