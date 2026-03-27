Irán recluta a niños desde los 12 años para tareas de seguridad en la guerra

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Teherán, 27 mar (EFE).- Irán ha puesto en marcha un plan de reclutamiento para labores de seguridad que permite la participación de niños desde los 12 años en medio de la guerra con Estados Unidos e Israel, que ya cumple 28 días.

“Hemos tenido un gran número de adolescentes y jóvenes que quieren participar en estas actividades y, dadas las edades de quienes solicitaban unirse, hemos fijado la edad mínima en 12 años”, afirmó Rahim Nadali, subcomandante del Cuerpo Mohamad Rasoulolá, una unidad militar estratégica de la Guardia Revolucionaria centrada en la seguridad de Teherán.

En una entrevista con la televisión estatal, Nadali dijo que las funciones de estos reclutas se centrarán en patrullas por la capital y labores de inteligencia.

Desde el comienzo del conflicto, el 28 de febrero, Irán ha establecido puestos de control en diversos puntos de Teherán y de otras ciudades del país para mantener la seguridad, y ha lanzado además diversas operaciones en las que ha detenido a miles de personas, a las que acusa de apoyar a grupos de la oposición en el exilio o de colaborar con Israel y EE.UU.

Ayer, Irán informó la captura de 14 individuos señalados de planear ataques y espiar instalaciones estatales. EFE

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