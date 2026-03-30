Irán recuerda que no formó parte de la cumbre en Pakistán y otros países de la región

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Teherán, 30 mar (EFE).- Irán recordó este lunes que la cumbre celebrada en Islamabad entre Pakistán, Arabia Saudí, Turquía y Egipto para poner fin a la guerra es un esfuerzo organizado por esos países y del que Teherán no ha formado parte.

“Las reuniones que Pakistán celebra con países vecinos se enmarcan en un esquema diseñado por ellos mismos, y nosotros no hemos participado en ese marco”, dijo en una rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

El diplomático afirmó que el hecho de que“los países de la región estén preocupados por el fin de la guerra es positivo”.

“Sin embargo, la exigencia lógica de la República Islámica de Irán es que cualquier país o parte que aborde la cuestión de la guerra en la región tenga en cuenta quién la inició”, dijo en referencia a Estados Unidos e Israel.

Bagaei subrayó que “no se espere moderación únicamente de una de las partes” y recordó que “Irán fue atacado en medio de un proceso diplomático”, es decir negociaciones con Estados Unidos.

Insistió en que es la segunda vez que esto ocurre en nueve meses, ya que Israel atacó a Irán el pasado junio cuando mantenía negociaciones con Washington.

Islamabad acogió durante el fin de semana una cumbre en la que participaron Arabia Saudí, Turquía y Egipto y tras la cual anunció negociaciones en los «próximos días» entre Estados Unidos e Irán para buscar un fin a la guerra.

La República Islámica ha negado hasta ahora que esté negociando con Estados Unidos para poner fin a la guerra que inicio ese país junto con Israel el 28 de febrero y que se prolonga hasta hoy con ataques diarios.

Teherán, sin embargo, sí ha reconocido el intercambio de mensajes con Washington a través de intermediarios, entre ellos Islamabad. EFE

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