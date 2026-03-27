Irán sigue poniendo los muertos y 370.000 niños desplazados en Líbano: Día 28

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Redacción Internacional, 27 mar (EFE).- A un día de que se cumpla un mes del comienzo de la guerra y tras una semana de especulaciones sobre posibles negociaciones, este viernes el silencio sobre las mismas es mayor que el ruido de la guerra, que ha causado casi medio centenar de muertos en Irán y ataques a centros de producción siderúrgica y nuclear.

Además organismos de la ONU y ONG alzan la voz por la situación que vive el sur del Líbano, cada vez más desconectado del resto del país por los ataques israelíes. Todo ello acompañado de la visita del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a Arabia Saudí para intensificar la ayuda contra Irán.

Este es el resumen del día 28 de guerra:

Irán y Líbano siguen poniendo los muertos

Aunque Irán lleva desde el comienzo de la guerra sin dar un balance oficial de muertos -la ONG HRANA los cifra en 1.492-, la lista de fallecidos aumenta cada día.

Este viernes, al menos 44 personas murieron -entre ellos 7 niños- en ataques contra una zona residencial de Isfahán y la ciudad de Qom, en el centro del país. Además, Irán condenó el asesinato de seis diplomáticos en ataques israelíes en Líbano en lo que va de la guerra.

Los ataques han dañado 92.662 inmuebles civiles en Irán, de los cuales 71.356 son viviendas, 290 centros sanitarios y 600 escuelas, así como 17 sucursales o bases de la Media Luna Roja, denunció el presidente de esta organización, Pir Hosein Kolivand.

En Líbano, los ataques israelíes han matado ya a al menos 1.142 personas, según el boletín del Ministerio de Salud.

Israel no cede

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, asegura que los ataques contra Irán «se intensificarán y expandirán» a partir de ahora, pese a que de forma simultánea se están produciendo contactos reconocidos entre la nación persa y Estados Unidos para dar una solución a la guerra.

Israel y Estados Unidos atacaron este viernes:

– las dos principales fabricas de acero de Irán: la de Mobarakeh, en Isfahán, y la de Juzestán, en la ciudad occidental de Ahvaz. Se trata de una ampliación de los objetivos hacia infraestructuras industriales estratégicas.

– dos complejos nucleares: el complejo de agua pesada de Jondab y torta amarilla (concentrado de uranio) de Ardakan, dos sustancias clave para el desarrollo de combustible en el proceso nuclear. No ha habido muertos ni fuga radiactiva, según las autoridades iraníes.

El sur del Líbano en riesgo

También siguen los ataques aéreos y la ofensiva terrestre de Israel en el Líbano contra supuestos objetivos de Hizbulá, sobre todo al sur del país.

– El coordinador humanitario de la ONU para el Líbano, Imran Riza, alerta de que su acceso a las comunidades del sur ha disminuido en gran medida en los últimos diez días. En una entrevista con EFE en Beirut, Riza desgrana la situación humanitaria de más de un millón de personas desplazadas por segunda vez en apenas 15 meses y de una población que ya venía concatenando golpes desde antes del anterior conflicto.

– El conflicto ha provocado el desplazamiento de 370.000 niños en las últimas tres semanas, una media de 19.000 al día, denunció el representante en el país del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Marcoluigi Corsi.

Zelenski en Riad

– Zelenski se ha convertido en el primer líder occidental en viajar al Golfo Pérsico en medio de la campaña de ataques iraníes.

– Ucrania ha desplegado este mes en Arabia Saudí, Catar, Emiratos, Kuwait y Jordania a más de doscientos militares especializados en defensa aérea antidrones para ayudar a proteger de los ataques iraníes con drones ‘Shaheds’ (cuya tecnología Irán envió a Rusia para atacar Ucrania), otros drones y misiles balísticos.

– Zelenski dijo que sus especialistas han identificado medidas concretas que los aliados de Kiev en la región pueden poner en práctica para mejorar su efectividad.

– Los sistemas de guerra electrónica y los drones interceptores desarrollados por Kiev permitirán a los árabes defenderse de los ‘Shahed’ sin tener que recurrir a misiles antiaéreos estadounidenses, mucho más caros y difíciles de producir.

Preocupación en el Pentágono

– El ejército de Estados Unidos ha disparado más de 850 misiles Tomahawk en las cuatro semanas de guerra y este ritmo ha despertado la preocupación de algunos funcionarios del Pentágono por la escasez de este tipo de armamento, según desvela The Washington Post.

Irán busca más reclutas y denuncia genocidio

– Irán ha puesto en marcha un plan de reclutamiento para labores de seguridad que permite la participación de niños desde los 12 años en medio de la guerra.

– La Guardia Revolucionaria amenazó con atacar infraestructuras de Israel y las vinculadas con Estados Unidos en Oriente Medio tras las ofensivas de hoy contra dos de las principales siderúrgicas de Irán.

– El ministro de Exteriores, Abás Araqchí, también acusó a Estados Unidos e Israel en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de tener la «intención clara de cometer genocidio» con sus ataques a infraestructuras civiles, y aseguró que el dirigido contra la escuela de Minab fue un crimen de guerra y de lesa humanidad.

– El Consejo de Derechos Humanos de la ONU considera que este ataque, que causó al menos 168 muertos, en su mayoría niñas, puede constituir un crimen de guerra. EFE

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